RAMMSTEIN ZAPALIO BEOGRAD: SPEKTAKL KOJI SE NE ZABORAVLJA - Til Lindeman i ekipa prevazišli očekivanja!

Nemački industrial metal giganti Rammstein priredili su sinoć nezaboravan koncert na beogradskom Ušću pred oko 60 hiljada fanova koji su juče okupirali prestonicu, i po treći put pokazali Beogradu zašto se smatraju neprikosnovenim vladarima industrijskog metala i najboljim LIVE bendom na svetu.

Tačno u 21.05, čuvena šestorka spustila se liftom sa tornja na impresivnu binu, a nakon Hendlove kompozicije, najprepoznatljivije lice benda, pevač Til Lindeman, izveo je miks Rammsteinovih hitova u vidu numere „Ramm 4“.

Prepuno Ušće ovacijama je pozdravilo bend, a već sam start je bio ekspolozivan. Usledili su hitovi "Keine Lust", "Sensucht", "Links 2,3,4", a numeru „"Deutchland", izveli su u dve verzije - u tehno maniru, a zatim i u originalnoj formi, dok je publika zajedno pevala sa Tilom.

Set lista je bila pažljivo sastavljena da zadovolji i stare fanove i nove poklonike, sa hitovima poput "Du Hast", "Sonne" i "Ich Will". Naravno, kao što je to uvek slučaj sa Rammsteinom, muzika je bila samo deo priče - vizuelni efekti i pirotehnički show ostavili su publiku u potpunom transu. Plamenovi, vatrometi i impresivni scenski rekviziti dodatno su pojačali doživljaj, a bina je bukvalno gorela kada su čuveni Nemci izvodili "Mein Herz Brennt". Fanovi su bili impresionirani i priotehničkim veštinama koje je sinoć Lindaman demonstrirao tokom pesme „Du Hast“, dok je celo Ušće pevalo na nemačkom.

Poseban trenutak večeri bio je tokom pesme "Ich Will", kada je Til rekao na srpskom: "Ruke gore".

Numerom "Adieu" Nemci su završili koncert nakon dva bisa i više od dva sata svirke uz pozdrav Lindemana: "Hvala, thank you, spasibo" – rekao je on na kraju.

Zadovljni fanovi napustili su Ušće, a Rammstein je još jednom svima dao majstorsku lekciju iz scenskog nastupa: tehnička produkcija bila je na najvišem nivou, što je i očekivano od benda poznatog po perfekcionizmu, a svaki detalj pažljivo isplaniran: od zvuka koji je bio besprekorno jasan i moćan, do pirotehničkih i svetlosnih efekata koji su savršeno pratili muziku.

Večeras nas očekuje još jedan spektakl najpoznatijih Nemaca na planeti, a sudeći prema interesovanju, očekuje nas dupke puno Ušće dva dana zaredom – za dva koncerta Rammsteina prodato je više od 100 hiljada ulaznica, smeštaj je nemoguće naći budući da su svi kapaciteti su popunjeni nedeljama pred zakazane nastupe, a fanovi iz čitave Evrope ovih dana bukvalno su preplavili Beograd.

Srpska prestonica se ovim koncertima definitivno vratila na mapu svetskih mega turneja, a organizator Skymusic, sa dva nezaboravna spektakla Nemaca definitivno je najavio novu eru zabavne industrije u Srbiji.

