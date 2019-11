VOZILI SMO HJUNDAI TUSON: Lep je na ulici, a spretan u šumici!

Ko je lepši - mlađi brat, ili stariji? Najveći takmac "hjundai tusonu" nije bila konkurencija, već prvo koleno - rođeni brat "sportidž". Pre više od pola decenije, mlađi u porodici bio je među najlepšim krosoverima na tržištu, ali onda se "tuson" obukao u moderno odelo i sada je verovatno najatraktivniji mali SUV u klasi. Na delu je treća generacija, a sada smo na testu Kurira vozili restilizovanu verziju.

Podsetimo, "tuson" je rođen 2004. godine kao pravi kockasti terenac. Kasnije se predstavljao kao "ix35", što mu je pomalo odvuklo slavu, i sve tako do 2015. godine, kada je ponovo vratio ime iz lične karte "tuson", i od tada je ponovo "na putu".

Sada vozimo i fejslift treće generacije. Na prvi pogled nema većih izmena (i ne treba da ih bude), ali tu su full LED svetla, u koja su ugrađeni migavci, što je i najveća razlika. Takođe, mrežasta struktura ispod prednjeg grila ulepšava nos, dok su na zadnjem delu neznatno izmenjene LED svetlosne grupe. Promene su blage, ali efektne. Srebrne lajsne na prednjoj šestougaonoj masci i dalje su najjača karika veoma modernog izgleda, kojim se "Hjundaijev" terenac izdvaja iz mora istih konkurenata.

Još efektnija je promena iznutra. Sećamo se prethodnika iz 2015. koji je imao sportsko odelo, ali je enterijer bio skroman sa prosečnim materijalima. Sada je sve mnogo bolje. Ubačen je stil, a materijali su napredovali u istoj meri. Pre svega, ovo se odnosi na kvalitetniju plastiku, dok je tekstil tradicionalno dobar. Ergonomija je sređena, sve komande se "hvataju" instinktom. Ekran od 8-inča pruža sve neophodne informacije i obezbeđuje lako rukovanje komandama vozila. Instrument tabla je, doduše skromnog dizajna, iako svetli elegentnom sivom bojom.

Ovaj deo je trebao da bude digitalizovan, mada situaciju vadi maleni ekran između brzinomra i obrtomera, koji pruža sve neophodne informacije za vožnju.

Zadnja klupa pruža pregršt mesta, pa se petoro odraslih putnika komotno voze u "tusonu". Sve to nije na uštrb prtljažnika od veoma iskoristivih 500 litara!

To su, ipak, brojke, ali bitnije je to da u "tusonu", pre svih uživa vozač. I ovde su, tradicionalno po "hjundaijima", komande lake, volan se obrće jednim prstom, kvačilo je lagano, a motor jak. Pod haubom imamo 1,6 agregat koji broji čak 177 konjskih snaga. Pomenimo da ubrzanje do stotke od samo 9,8 sekundi omogućava sve manevre u gradu, ali i na magistrali. Benzinac se dobro vrti u visokim obrtajima, rado poteže, i to bez buke na velikim brzinama. Na testu smo vozili 6-stepeni manuelac, odličan za upotrebu, a u ponudi su još dva menjača - sedmostepeni DCT, ili automatik sa osam stepeni prenosa.

Veoma je mekan, što nije slučajno jer svaki "tuson" stiže sa prednjim "Mekferson" vešanjem sa gasnim amortizerima, i multilink osovinom pozadi. Sem upravljanja, koje je veoma lako, vozač ne mora da brine o neravninama na putu, i lošem asfaltu, pa je svaki metar ovde udoban. Van čvrste podloge tu su verzije 4x4 sa blokadom centralnog diferencijala, ali i kontrolom brzine na nizbrdici, i sa tri moda vožnje.

Jasno je da su Korejci lestvicu postavili visoko. Početna cena "tusona" je sada 20.090 evra, što je, uz performanse, ali i imidž koje vam donosi, veoma dobro!

(Kurir.rs / Mladen Radulović)

Hyundai Tucson 1,6

Motor: 1.591 ccm Snaga: 177 KS pri 5.500 o/min. Moment: 265 Nm - od 1.500 do 4.500 obr/min Ubrzanje 0 -100 km/h: - 9,8 s. Maks brzina: 200 km/h. Dužina/ širina/ visina (mm) 4.480 / 1.850 / 1.655 Meduosovinski razmak (mm): 2.670 mm Masaa: 1.545 kg Prtljažnik 510 l Potrošnja na testu (grad): 7,1 l

Osnovna oprema (u toku akcije)

4 zimska + 4 letnja pneumatika Električno preklapanje spoljnjih ogledala Migavci u oblogama spoljnjih ogledala Dvozonski automatski uredaj za klimatizaciju Audio sistem sa ekranom 5" i 6 zvucnika Komande audio sistema na upravljacu Bluetooth Handsfree Tempomat Aluminijumski naplatci

