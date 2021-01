ELEKTRIČNI OPEL KOMBO: Sa jednim punjenjem dostavlja 275 km daleko i nosi 800 kilograma!

Posle elektro-Berlinga stiže nam "opel kombo" na ampere! "Opel" je ugradio električni pogon, a može sve što i kolege sa SUS motorima.

"Kombo-e" (combo-e) ima isti elektromotor snage 100 kW (136 KS) kao i veći "vivaro-e", što znači da su performanse još i bolje s obzirom na nešto manju masu, a litij-jonska baterija od 50 kWh je takođe ona manja iz "vivara-e".

"Opel" ističe da je autonomija 275 km, a na brzom punjaču je moguće dopuniti bateriju 80% kapaciteta za pola sata. Ubrzanje do 100 km/h je 11,2 sekunde, a maksimalna brzina 130 km/h.

Kao i klasične izvedbe, i "kombo-e" se nudi u dve dužine, standardna varijanta od 4,40 m te XL model od 4,75 m. Standardna izvedba ima teretni prostor od 3,3 do 3,8 m3, dužinu tereta do 3,09 m i te nosivost od 800 kg. XL ima kubni metar veći teretni prostor, odnosno 4,4 m3, dužinu tereta do 3,44 m i jednaku nosivost.

Baterija se sastoji od 18 modula, odnosno 216 ćelija, smeštenih u pod između osovina, što ne smanjuje teretni prostor, a spušta težište i povećava stabilnost. Maksimalna snaga punjenja na brzom DC punjaču je 100 kW, na trofaznom AC punjaču 11 kW, odnosno 7,4 kW na monofaznom.

Kako bi "kombo-e" bio što praktičniji, "OpelConnect" aplikacija "myOpel" i "Free2Move" usluge posebno su prilagođeni električnom pogonu. "Charge My Car" funkcija koje je deo "Free2Move" aplikacije omogućuje pristup više od 220.000 puinonica širom Europe, a kroz nju je moguće i plaćanje.

