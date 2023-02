DEVEDESET ODSTO VOZAČA POGREŠNO PROCENJUJE RASTOJANJE: Ovi saveti olakašaće vam parkiranje, nema više ČEŠANJA I ČUKANJA (VIDEO)

Pogrešna procena distance do prepreke ili vozila prilikom parkiranja i vožnje po uskom prostoru često može dovesti do neželjenih posledica, odnosno do oštećenja vlastitog ili tuđeg vozila.

Da biste izbegli takve situacije, tiktokerka dongcheshijie objavila je video sa nekoliko veoma korisnih saveta kako proceniti razdaljinu u verovatno najčešćim situacijama u kojima se većina vozača svakodnevno nađe, pogotovo ako žive u gradskim sredinama.

Sudeći prema videu, akcenat je pre svega na parking mestima, gde najčešće dolazi do češanja ili čukanja, posebno ako ima malo prostora za manevrisanje.

Da stvar bude gora, veliki broj vozača kada "zakači" neko drugo vozilo ne haje za to već nastavlja vožnju kao da se ništa nije dogodilo. Možda ovi saveti doprinesu da se smanji broj takvih slučajeva.

(Kurir.rs)