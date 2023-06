OVO SVI ZABORAVE DA PROVERE KAD KUPUJU POLOVAN AUTOMOBIL: Otvorite oči na vreme da se posle ne biste hvatali za glavu

Run-flat gume imaju toliko ojačane bokove da čak i u slučaju potpunog gubitka pritiska vazduha, na njima može da se nastavi vožnja. Imaju i prednosti i mane.

Run-flat (run flat ili ran-flet) gume koriste se već dugo, a kod mnogih modela postale su standard. Stoga je možda koristan savet da pre kupovine novog ili "novijeg" automobila proverite da li koristi run-flat gume. Tako ćete na vreme znati kako da reagujete ukoliko dođe do bušenja gume, koje gume da kupite kada dođe vreme za zamenu i slično.

foto: Shutterstock

Da naglasimo, ne bavimo se run-flat gumama sa nosećim "prstenom" na sredini koji na sebe preuzima teret kada se guma probuši ili samozaptivajućim gumama, već isključivo ovima sa ojačanim bokovima.

Kada se run-flat guma probuši, koliko još može da se vozi i kojom brzinom?

Nakon bušenja run-flat gume, možete da nastavite da vozite npr. još 80 km brzinom od 80 km/h. Ovo "pravilo" važi kod većine run-flat guma, odnosno kod većine proizvođača, ali uvek postoje izuzeci.

Stoga proverite šta konkretno važi za samu gumu, ali i šta piše u uputstvu za automobil.

Takođe, nije isto da li se krećete brzinom od 80 km/h ili 50 km/h. Što sporije vozite, run-flat guma može duže da izdrži. Tu su i drugi faktori, kao što su opterećenje vozila, način i uslovi vožnje (krivine, oštra skretanja, loš put, itd.), spoljašnja temperatura i slično.

foto: Profimedia

Pošto se vožnjom sa probušenom gumom nepovratno uništavaju bočna ojačanja, ta guma mora da se zameni novom.

Dakle, run-flat gume služe tome da omoguće dolazak do vulkanizera, do kuće ili do nekog bezbednog mesta za zaustavljanje i pozivanje pomoći (šlep službe ili mobilnog vulkanizera).

Ukratko, ako probušite gumu, niste prinuđeni da se zaustavite npr. na auto-putu ili nekom drugom putu gde nema bezbednog mesta za zaustavljanje i zamenu točka, po kiši, noću van naselja, itd.

Bezbednost je veliki plus

Još jedna od velikih prednosti je to što kada dođe do ozbiljnog oštećenja gume i iznenadnog gubitka pritiska, run-flat guma će obezbediti neuporedivo lakše zadržavanje kontrole nad vozilom u odnosu na klasičnu gumu. Što je brzina veća, ova razlika je izraženija.

foto: Printscreen/Instagram/Moj Beograd

Dakle, kada je bezbednost u pitanju, nije stvar samo u tome što ne morate da menjate točak negde noću po kiši i da rizikujete da drugo vozilo naleti na vas.

Da li su run-flat gume skuplje od običnih guma?

Da, run-flat gume su skuplje od običnih, uglavnom 20% do 30%. Naravno da to zavisi od dimenzija, proizvođača, namene (zimske, letnje, all-season), itd. Podrazumeva se da ova razlika važi kada poredimo gume slične po kvalitetu i drugim karakteristikama.

Takođe treba imati u vidu da su run-flat gume uglavnom prestižnijih (premium) marki, dok ih proizvođači pristupačnijih guma retko imaju u ponudi.

Da li je istina da vozač ni ne oseti da mu se probušila run-flat guma?

Vrlo često je istina. Zato run-flat gume moraju da imaju sistem za praćenje pritiska vazduha, tako da vozač dobije upozorenje na vreme.

foto: Profimedia

Zbog mogućeg kvara senzora pritiska obavezno treba redovno proveravati pritisak

Pošto može da dođe do kvara senzora koji javlja da se guma probušila, a pritom vozač jednostavno ne oseća da nešto nije u redu, treba redovno proveravati pritisak.

Mogu li run-flat gume da se zamene običnim gumama?

Mogu – pritom možete da zadržite iste felne. Naglašavamo da obavezno moraju da se menjaju sve četiri u kompletu.

Naravno da u nekim kritičnim situacijama, kada vulkanizer nema run-flat gume, a vama hitno treba zamena, može da se montira i samo jedna obična guma, ali tada treba voziti veoma pažljivo. Slično kao kada montirate tzv. "ćopavac" (rezervni točak manjih dimenzija).

foto: Shutterstock

Možda će se na instrument tabli pojaviti neko upozorenje – ignorišite ga, ali imajte na umu da pri višim brzinama i iznenadnim manevrima auto može da se ponaša znatno drugačije. Možda će se javljati i problem sa radom ABS-a, kao i svih drugih sistema koji rade uz pomoć ABS-a (npr. ESP) – to je dodatni razlog za pažljiviju vožnju. Zavisi od auta, modela, generacije...

Zašto neki vozači žele da zamene run-flat gume običnim gumama?

Dva najčešća razloga su cena i udobnost. O ceni smo već pisali u gornjem delu teksta, dok je udobnost malo komplikovanija tema.

Proizvođači run-flat guma i proizvođači automobila počeli su mnogo ozbiljnije da sarađuju kako bi se ublažio ovaj problem. U nekim slučajevima run-flat gume zaista mogu veoma negativno da utiču na udobnost, mada to zavisi od mnogo faktora:

foto: RINA

dimenzije guma – može da se oseti razlika između točkova od 18, 19 ili 20 inča

vrste vešanja kod automobila – klasično ili vazdušno vešanje

podešenosti vešanja – sportsko, standardno, sa mogućnošću podešavanja...

Tu je i subjektivni osećaj – zavisi da li poredite udobnost sadašnjeg auta sa prethodnim koji ste imali, sa komšijinim Audijem čije su gume na 70% pritiska od onog na kojem bi trebalo da budu...

Da li je teško naći run-flat gume u Srbiji?

Danas je ponuda run-flat guma prilično dobra kod nas. Uvek možete da se raspitate pre kupovine novog/polovnog automobila kako biste znali šta možete da očekujete.

(Kurir.rs/Srbija Danas)

Bonus video:

04:45 SVOJIM OČIMA SAM VIDEO KAKO VOZE BICIKL U SUPROTNOM SMERU NA AUTO-PUTU Profesor Vujanić otkriva kako koristiti zaustavnu traku