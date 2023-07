AUTOMOBIL SAMO STRUJU, ILI... Šta znače oznake za hibride i električna vozila: EV, BEV, HEV, FHEV, PHEV, MHEV?

Do pre petnaestak godina bešuman automobil bio je senzacija na našim, pa i evropskim ulicama. Najpre je kod nas stogla "tojota prijus", koji je bio hibrid, a mnogo kasnije ređala su se druga vozila.

Danas je filozofija proizvođača razločita, pa se prave potpune električni, a onda polu-električna modeli, hibridi i slično.

Postoje u gotovo svim klasama, od malih gradskih do izuzetno luksuznih, atraktivnih, snažnih i brzih…

Kupuju se novi, ali i polovni. U trenutku pisanja ovog teksta, u oglasima na sajtu Polovni automobili našli smo oko 400 polovnih automobila sa hibridnim pogonom.

Međutim, postoji više vrsta hibrida, što potencijalnog kupca može da dovede u veliku zabludu, naročito ukoliko želi pravi hibridni auto, a zbog nepoznavanja termina kupi npr. blagi hibrid ili plati znatno više plug-in hibrid iako živi u zgradi i nema gde da ga puni.

foto: Shutterstock

Upoznajmo se zato sa vrstama hibrida, kao i raznim oznakama, tj. akronimima (skraćenicama sastavljenih od početnih slova nekog naziva ili imena) kako ne bi dolazilo do nesporazuma.

Krenimo redom i to od „klasičnih“ motora – benzinaca i dizelaša.

Šta je to SUS motor?

Benzince i dizelaše ćemo u nastavku teksta nazivati SUS motorima, pa da objasnimo šta znači SUS.

SUS je motor Sa Unutrašnjim Sagorevanjem:

SUS predstavlja „klasičan“ motor, kakav je do ne tako davno bio standard ispod haube automobila, benzinac ili dizelaš, ili benzinac/dizelaš koji su prepravljeni ili u startu konstruisani da koriste neko drugo gorivo (plin, metan, etanol...).

Šta je to ICE?

ICE, odnosno „Internal Combustion Engine“ – to je SUS motor na engleskom.

I = Internal (unutrašnje) C = Combustion (sagorevanje) E = Engine (motor) Internal Combustion Engine = ICE

Šta je to EV?

EV je električno vozilo. Pokreće ga jedan ili više elektromotora, koji kao „gorivo“ koriste električnu energiju, u narodu zvanu prosto „struja“.

foto: Shutterstock

E = Electric (električno)

V =Vehicle (vozilo) Electric Vehicle = EV

Šta je to BEV?

BEV je bukvalno isto što i EV - „čisto“ električno vozilo. Dakle, BEV i EV znače potpuno isto, bar kad su putnički automobili u pitanju.

Naime, postoje električna vozila koja ne koriste baterije. Zato je ovde ubačeno slovo B, odnosno „Battery“ (baterija). Automobili električnu energiju dobijaju iz baterija, a postoje i električna vozila koja struju dobijaju preko žice, kao npr. tramvaj ili trolejbus, ili iz superkondenzatora, kao npr. Higer autobusi u Beogradu na linijama EKO1 i EKO2.

B = Battery (baterija) E = Electric (električno) V =Vehicle (vozilo) Battery Electric Vehicle = BEV

Šta je to HEV?

HEV je klasičan hibrid (npr. Toyota Prius) - on pored benzinskog ili dizel motora ima i elektromotor koji se napaja iz baterije. Može da se kreće:

a) samo na benzin/dizel b) samo na struju c) ili istovremeno i na benzin/dizel i na struju, npr. prilikom oštrih ubrzanja

Ovde postoje razne varijacije, pa imamo i hibride sa više elektromotora, sa raznim kombinacijama pogona na prednjoj i zadnjoj osovini, u zavisnosti od toga da li imaju pogon na svim točkovima ili ne.

H = Hybrid (hibrid) E = Electric (električno) V = Vehicle (vozilo) Hybrid Electric Vehicle = HEV

foto: Maladen Radulovic

Šta je to FHEV?

FHEV oznaka se ne sreće tako često, a znači isto što i HEV, odnosno kaže nam da je reč o klasičnom hibridu. Međutim, slovo F, odnosno reč “Full”, dodata je da bi se naglasilo da je reč o „pravom“ hibridu.

F = Full (pun) H = Hybrid (hibrid) E = Electric (električno) V = Vehicle (vozilo) Full Hybrid Electric Vehicle = FHEV

Šta je to PHEV?

PHEV je hibrid čija baterija može da se puni priključivanjem na punjač, kao baterija kod električnog automobila.

PHEV je, najbanalnije i najgrublje rečeno, nešto između klasičnog hibrida i električnog automobila. On ima mogućnost punjenja baterije priključivanjem na punjač ili kućnu utičnicu isto kao kod električnih vozila, a zahvaljujući tome što ima znatno veću bateriju od klasičnog hibrida može znatno duže da se vozi samo na struju.

Tako vlasnik ima najbolje od oba “sveta” - može svakodnevno da ga koristi kao električni auto ali bez straha da će mu se isprazniti baterija, pri čemu može slobodno da krene i na duži put ne razmišljajući o dostupnosti ili zauzetosti punjača, mada uvek može da napuni bateriju ukoliko mu se pruži prilika.

Istina, postoje i mane, kao što su viša cena, veća težina, manji prtljažnik, ali sve zavisi od modela do modela i automobila sa kojim vršimo poređenje.

P = Plug-In (priključiti) H = Hybrid (hibrid) E = Electric (električno) V= Vehicle (vozilo) Plug-In Hybrid Electric Vehicle = PHEV

Šta je to EREV?

EREV je električno vozilo sa produženim dometom. Najprostije rečeno, to je električno vozilo koje ima i SUS motor koji služi isključivo kao agregat za punjenje baterije. Dakle, auto se vozi isključivo na struju, a kada se baterija isprazni pali se motor i puni bateriju.

Nažalost, iako ovo deluje kao idealna kombinacija, ovaj koncept nije zaživeo.

E = Extended (produženo) R = Range (domet) E = Electric (električno) V = Vehicle (vozilo) Extended Range Electric Vehicle = EREV

Šta je to MHEV?

MHEV (ili mHEV) je blagi hibrid. Za razliku od pravog hibrida, ne može da se kreće samo na struju, ali zato koristi razne “trikove” kako bi smanjio potrošnju goriva. Naime, on ima tzv. starter-generator koji služi i kao starter (anlaser) i kao alternator. Može da „glumi“ elektromotor i da pomogne SUS motoru prilikom kretanja, oštrih ubrzavanja, preticanja... Napaja se malom litijum-jonskom baterijom koja se puni tokom vožnje isto kao baterija na klasičnom hibridu.

Dakle, iako je starter-generator suviše slab da bi sam pokretao automobil, a pritom baterija ima suviše mali kapacitet, njihova kombinacija ipak donosi razne prednosti.

Blagi hibrid može svoju litijum-jonsku bateriju da koristi na razne načine kako bi smanjio potrošnju goriva. Na primer, baterija omogućava napajanje raznih uređaja i sistema el. energijom dok je benzinac/dizelaš ugašen, što omogućava npr. da se motor ranije gasi prilikom zaustavljanja na semaforu, kao i da duže ostane ugašen za vreme stajanja ukoliko je aktivno mnogo potrošača, kao što su klima uređaj, grejači stakala ili retrovizora i slično.

Blagi hibridni sistem može da smanji potrošnju goriva od 5% do 15%. Međutim, stručnjaci naglašavaju da, iako ne donosi baš impresivnu uštedu u potrošnji, on značajno pomaže u gradskoj vožnji, naročito u kreni-stani scenariju kada se motor nebrojeno puta upali i ugasi. Pritom, ne samo da se smanjuje potrošnja goriva i emisija CO2, već kod nekih blagih hibrida zahvaljujući pomoći ovog sistema emisija azotnih oksida može da se smanji za čak 50% do 60%.

M = Mild (blagi) H = Hybrid (hibrid) E = Electric (električno) V = Vehicle (vozilo) Mild Hybrid Electric Vehicle = MHEV

(Kurir.rs / Polovni automobili)