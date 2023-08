DA LI STIŠAVATE RADIO DOK PARKIRATE AUTO? Postoji opravdano objašnjenje zašto mnogi to rade, a tiče se vaše BEZBEDNOSTI (FOTO)

Jeste li ikada stišavali radio u automobilu dok ste parkirali? Mnogo ljudi ima naviku stišavanja radija dok parkira, a za taj potez postoji vrlo dobro objašnjenje.

Utišavanje radija dok tražite određenu ulicu, mesto za parking ili se vozite nepoznatim područjem uopšte nije čudna stvar, već je to prirodna reakcija mozga na okolnosti. Naime, tokom dana mozak prikuplja informacije iz okoline uz pomoć ukusa, mirisa, sluha, vida ili dodira, piše web stranica HowStuffWorks.

Mozak se uvek fokusira na glavni zadatak

Mozak kombinuje sve te informacije i na kraju odlučuje šta će s njima. Ima sposobnost brzog prebacivanja sa zadatka na zadatak i funkcioniše tako da stalno procenjuje šta je primaran zadatak i na njega se uvek više fokusira, a na sekundarni manje.

U situaciji kada mozak ima više zadataka dolazi do grešaka jer počinje manje učinkovito da radi. Sekunde potrošene na prebacivanje sa zadatka na zadatak mogu usporiti njegovo izvršenje, što znači da može doći do zakasnele reakcije. U vožnji to znači da bi mogli, dok tražite neku ulicu, promašiti ulični znak koji biste trebali uočiti.

Aktivnosti poput vožnje u gužvi, traženje određene adrese, vožnja u opasnim vremenskim uslovima ili parkiranje zahtevaju povećanu koncentraciju. Isključivanjem ili utišavanjem radija prilikom tih aktivnosti za mozak znači da se ta distrakcija uklanja sa spiska aktivnosti i prebacuje se fokus na primarni zadatak.

