KADA AUTOMOBIL KREĆE DA SE ISPLAĆUJE? Novo istraživanje iznenadiće mnoge, bolje taksi ili trotinet ako godišnje PRELAZITE OVOLIKO

Istraživanje u Nemačkoj pod pokroviteljstvom jedne organizacije koja se bavi uticajem saobraćaja na životnu sredinu, dalo je odgovor na pitanje kada automobil počinje da se isplaćuje.

Zaključak je sledeći: vlasnici automobila koji godišnje pređu manje od 15.000 kilometara, propuštaju značajne uštede. Više im se isplati, u tom slučaju, da za prevoz koriste taksi, rent-a-kar, električni trotinet ili električni bicikl.

Prilikom izrade analize, u obzir su uzeti ukupni troškovi vlasništva u ceni po kilometru za SUV, kompaktne automobile, i automobile više klase. Ovo je, zatim, upoređivano sa cenom po kilometru drugih usluga (npr. taksi), koje nemaju dodatne troškove.

Detaljniji pogled na stvar govori nam da je, za one koji pređu do 5.000 kilometara godišnje, najbolje da koriste električne trotinete ili električne bicikle. Ukoliko prelazite godišnje do 12.000 kilometara, onda vam je vožnja taksijem jeftinija od više klase automobila.

