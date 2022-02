NISTE ZNALI ZA PROVERENI TRIK KOJI REDITELJI KORISTE: Evo zašto likovi u filmovima piju MLEKO i šta to zapravo znači

U filmovima stvari nikad nisu slučajne, a svaki detalj ima svoje značenje. To se naročito odnosi na pića koja se pojavljuju u filmskim scenama, a koja pomažu da se istaknu pojedine osobine likova.

foto: Shutterstock

Recimo, kako bi se pojačala brutalnost lika, liku se često daje žestoko piće poput viskija. Zbog toga je u svetu kinematografije naročito zanimljivo kad likovi piju mleko, što je prozvano "efektom mleka". Cilj mu je da zaintrigira publiku ili da otkrije nešto neočekivano o liku.

1. Ako odrasla osoba pije mleko, to znači da ima nevinu dušu

Možda najupečatljiviji filmski junak koji voli da pije mleko je ubica Leon iz filma Profesionalac reditelja Luka Besona. Prilična je to suprotnost, s jedne strane profesionalni ubica, s druge strane mleko koje se povezuje s čistotom i detinjstvom. No tim je potezom reditelj je želeo da prikaže Leona kao osobu koja ima dušu deteta, uprkos gruboj spoljašnjosti.

foto: Profimedia

2. Ako negativac pije mleko, reditelj želi da pokaže njegovu moć

Još jedan filmski ubica koji je voleo da pije meko je okrutni Anton iz filma "Nema zemlje za starce". U ovom slučaju taj potez ne izaziva pozitivne osećaje kod publike. Naime, on upada u stan potencijalne žrtve, bez dopuštenja grabi bocu mleka iz frižidera i pije je sedeći na krevetu. Cilj te scene je zastrašiti, mleko je simbol udobnosti i doma, a on to narušava, piše Brightside.

foto: Profimedia

3. Mleko može biti simbol sloma opšteprihvaćenih moralnih vrednosti

U filmu Kventina Tarantina "Nemilosrdni gadovi" postoji scena u kojoj francuski farmer nudi čašu vina nemačkom pukovniku kog tumači Kristof Volc. Pukovnik umesto toga traži čašu mleka i popije je u jednom gutljaju. Tako redažitelj demonstrira rušenje nekih temelja te dominaciju negativca nad dobrotom i čistotom.

4. Reditelj želi da prevari gledaoca prikazujući junaka čistim i nevinim

Nekoliko reditelja koristilo je mleko kako bi u svoje filmove unelo osećaj zdravlja, čistote i sigurnosti. Zato glavni negativac u filmu "Get Out" nosi beli džemper i pije nešto "nevino" poput mleka.

Majstor napetosti Alfred Hiičkok u filmu Sumnja uverio je gledaoce da je glavni lik otrovao mleko svojoj supruzi kako bi dobio nasledstvo. To je genijalan potez jer bi samo okoreli negativac stavio otrov u tako zdravo piće. Ispostavilo se da je to bilo samo "zastrašivanje mlekom", jer ono uopšte nije bilo otrovano.

foto: Profimedia

5. Mleko pojačava godine lika

Pojačavanje utiska mladosti i nezrelosti lika uz pomoć mleka najočitiji je trik. Ništa nije detinjastije od mlečnih brkova.

U filmu "Buntovnik bez razloga" tinejdžer kog glumi Džejms Din isprva se napije pa sledećeg jutra popije bocu mleka, pokazujući tako da se u njemu bore i odrasli i dečji osećaji.

Lik Leonarda Dikaprija u filmu "Uhvati me ako možeš" pretvara se da je odrasli pilot, ali kad ga stjuardesa pita koje bi piće želeo da popije, on odgovara: "Mleko."

U kultnom filmu Stenlija Kubrika "Paklena pomorandža" glavni likovi, tinejdžeri, piju mleko. Tako reditelj nagoveštava da su sav haos koji se dešava pokrenula deca.

foto: Profimedia

(Kurir.rs/A.M.)

Bonus video:

07:31 PLATA ZA OVAJ POSAO JE PREKO 1000 EVRA U SRBIJI, A NIKO NEĆE DA RADI! Oglasi preplavljeni ponudama, samo treba da se PRIJAVITE