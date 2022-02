SVE O VEZI IZMEĐU SILVANE I TOME: Čuveni fotograf Munja o velikoj ljubavi na estradi, filmu, DANKI i izgubljenim negativima

Koga Zoran Kuzmanović Munja nije fotografisao za poslednjih pedeset godina, taj i nije uspeo na estradi. Pre dvadesetak dana proslavio je 70. rođendan, ali i pola veka uspešne karijere. Svojom kamerom ovekovečio je mnoge ljude i događaje, pa i Tomu Zdrakovića.

"Među prvim mojim zadacima bilo je da napravim reportažu o Tomi Zdravkoviću kad je izašla pesma "Danka". On je tada Danki Novović poklonio ogrlicu i narukvicu. Poslali su me na televiziju da nađem Danku. Ispričala nam je tada da je dobila poklon od Tome. Nije to nikad završilo u novinama, ali sam bio prvi reporter koji je Danku slikao kao ženu kojoj je Toma Zdravković posvetio pesmu", priča Munja.

foto: Vladimir Šporčić

Fotografija čuvenog pevača iz Doma sindikata, koju je on napravio poslužila je kao inspiracija za plakat film "Toma" Dragana Bjelogrlića.

"Mogao bih o njemu da pričam do sutra. Uradio sam za njega nekoliko poslednjih omota albuma. Odlazio sam na njegove poslednje svirke u kafani "Kum" kod Vuka. Svako veče do fajronta. Poslednji intervju s njim na VMA je uradila Zorica Konić, ali ja nisam mogao da odem da ga fotografišem. Lepo je što danas imamo film o Tomi. Međutim, on nikada nije bio zaljubljen u Silvanu, već u njenu sestru Mirjanu. Tadašnja redakcija Ježa bila je prekoputa njenog stana u Nušićevoj ulici, a u blizini je bila čuvena kafana u kojoj se estrada okupljala... Toma je bio mnogo zaljubljen, mnogo ju je voleo, ali je u međuvremenu uleteo jedan sportista, prvak u boksu, koji je i dan-danas živ i koji može da potvrdi ovu priču. Mirjana se zaljubila, ostala je u drugom stanju i ubrzo i nastradala", seća se Kuzmanović.

Mirjana i Silvana foto: Zoran Kuzmanović Munja

Najlepše fotografije Silvane Armenulić danas ne može da objavi, jer su ti negativi zauvek izgubljeni.

"Silvana je tada već bila zvezda. Dvadesetak dana pred smrt bio sam kod nje u kući. Živeli su na Novom Beogradu. Kuća joj je bila prava bosanska. Tužan sam što su svi ti slajdovi ostali u Ježu, a posle su zagubljeni", navodi Munja.

foto: Ana Paunković

