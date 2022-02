MIKI MANOJLOVIĆ BRANIO REDITELJA NA FESTU: Kusturici govorili TURČINE, N*PU*I SE, a mene su napadali zbog pozorišnog toaleta

Dodelom nagrada Beogradski pobednik glumcu Predragu Mikiju Manojloviću i reditelju Emiru Kusturici počeo je jubilarni 50. Fest pod sloganom "Novi hrabri svet".

Kao zahvalnicu na priznanju, Emir Kusturica uručio je Jugoslavu Panteliću, umetničkom direktoru Festa, digitalnu kopiju svih svojih filmova, koje poklanja Jugoslovenskoj kinoteci.

foto: ATA images

- Da nije svetskih i naših uzora "crnog talasa", da nije bilo Žike Pavlovića, Makavejeva, da nije bilo reditelja Aleksandra Đorđevića, da nije bilo naslednika "crnog talasa", takozvane praške škole, ne bi ni mene večeras bilo ovde. Sa takozvanom češkom školom, grupom ljudi koja nije bila vezana samo za film već i za sve vrste umetnosti, radio sam i s njima sam stasavao - rekao je Manojlović nakon što je primio nagradu i naglasio da je najveći među njima - Emir Kusturica - dobitnik još jednog specijalnog Beogradskog pobednika.

foto: Dušan Milenković

Reditelj je nagradu primio od svog omiljenog glumca Mikija Manojlovića.

- Kad mislim na film i na umetnost, to je jedini način da se zaustavi vreme, jedino veliki dometi u umetnosti su oni koji čoveka lansiraju u visine i tu štoperica prestaje da radi. Moj odnos s Mikijem je često podrazumevao zaustavljanje te štoperice, jer, što bi rekao pisac Peter Handke, "ushićenje je najveća ljudska moć". Prošli vek je bio vek filma, živeli smo u znaku Festu, i to je bila neka vrsta svetih dana u kojima smo gledajući filmove, onog trenutka kad se ugasi svetlo, kroz to ushićenje zaustavljali vreme - rekao je Kusturica zahvaljujući se na priznanju.

foto: Dušan Milenković

Miki Manojlović dobio je veliki aplauz kad je ispričao šta je uspeo da učini za svoje kolege:

- Javio se neki Užičanin kada sam svojevremeno govorio kako bi bilo lepo da Narodno pozorište Užice popravi svoj čučavac, toalet. Kad sam bio tamo, Emiru su govorili: "Turčine, napuši se" i onda sam napisao jedan članak, a neki šubaraš mi je odgovorio: "Glumac, pišeš ovo, a tražiš ulogu?" Ne, i tada sam napisao, a i danas se pitam dokle će Srbija biti zemlja koja će stalno terati odavde. Valjda ćemo zvati ljude da dođu, ostanu ovde. Ali ono što sam uspeo tim člankom da uradim jeste da je Užičko pozorište uspelo da popravi ve-ce! U tom istom užičkom kraju, naveo je Manojlović, Kusturica se bori za prirodu i "napravio je svetsko i evropsko čudo koje se zove Mokra Gora".

- Taj čovek je graditelj, radi drvetom, kamenom, srcem, dušom... Imam vrlo živ odnos prema onome što sam radio s Kusturicom. Ne govorim ovo da bih dobio ulogu, već zaista tako mislim - poručio je Miki Manojlović.

Na otvaranju se obratio i predsednik žirija Miloš Biković.

foto: Dušan Milenković

