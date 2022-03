FILM STEFANA ARSENIJEVIĆA PRETOČEN U POZORIŠNU PREDSTAVU: Rumuni postavili na scenu Ljubav i druge zločini

Film Stefana Arsenijevića "Ljubav i drugi zločini", nastao po scenariju Arsenijevića, Srđana Koljevića i Bojana Vuletića, postavljen je na scenu pozorišta "Tamaši Aron" u Transilvaniji.

Reditelj predstave je Teodor Kristijan Popesku, poznati rumunski reditelj i profesor na fakultetu u Bukureštu. U predstavi glumi ceo ansambl pozorišta. U glavnim ulogama su Bence Konja-Ito, Janka Korodi, Tibor Palfi i Žuža Gajzago.

- Bilo je neverovatno uzbudljivo i jako emotivno videti naše junake kako dobijaju novi život, govore na jeziku koji ne razumem, oživljavaju u jednom sasvim drugačijem umetničkom svetu. Fasciniran sam originalnim i efektnim rediteljskim konceptom koji je Kristijan Popesku izmaštao da "otključa" naš tekst. Duboko sam dirnut nadahnutom i posvećenom glumačkom igrom celog ansambla. Tokom cele predstave sam bio na ivici sedišta od uzbuđenja - naveo je reditelj u izjavi za medije svoje utiske nakon premijere.

Originalni film u produkciji Miroslava Mogorovića i filmske kuće "Art end popkorn", svetsku premijeru je imao na Berlinskom festivalu 2008. i ovenčan je s više međunarodnih i domaćih nagrada.

Glavne uloge su tumačili Vuk Kostić, Anica Dobra, Milena Dravić i Feđa Stojanović. Radnja je smeštena na Novom Beogradu, gde Anica, nezadovoljna svojim životom, odlučuje da ukrade znatnu količinu novca i zauvek ode iz zemlje. Priča prati taj njen poslednji dan, od jutra do večeri. Ona se tiho oprašta s prijateljima i svima onima koji su činili njen život, čini sitne osvete o kojima je oduvek maštala, govori ono što je oduvek želela i poklanja stvari koje ne može sa sobom da ponese. Kroz taj jedan dan mi sklapamo sliku njenog celog života. Sve bi manje-više išlo po planu da joj tog istog dana Stanislav, mladić iz kraja, deset godina mlađi od nje, ne izjavi ljubav. I ona počinje da se pita - šta ako je to ljubav njenog života? Pošto to sazna, njihov odnos se razvija, a ona do kraja večeri treba da odluči šta da uradi.

