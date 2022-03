U KUĆI IM JE SVIMA SLUŽILA ZA S*KS: Pobunila se, a onda su je PODRŽALI! OVA scena iz čuvenih MARATONACA nije nikad emitovana

Ovog marta se navršava 40 godina od kultnog ostvarenja "Maratonci trče počasni krug", a godinama unazad razvijaju se teorije o uspehu ovog filma.

Bilo da je u pitanju savršena postava glumaca koji su imali uloge, ili je reč o savršenom tekstu Dušana Kovačevića, replike i scene iz "Maratonaca" prepričavaju se i dan-danas.

Međutim, iako je na kraju sve ispalo kako treba, na snimanju je bilo problema i poteškoća, a jedna scena čak nikad nije ni emitovana. Sporna uloga bila je lik služavke, koju je glumila Melita Bihali.

Ona je u originalnom scenariju pored održavanja kuće služila svim ukućanima za intimne odnose. Onda se glumica u jednom trenutku pobunila...

Naime, Mija Aleksić je trebao da otkrije čaršav ispod kog je Melita bila skroz gola, a nakon toga je Bata Stojković, koji je glumio Lakija, trebao da uđe i kaže, “deda šta to radiš, večeras je red na mene” nakon čega bi upitao “jel mogu da ostanem da gledam” što svakako podseća na scenu iz filma "Ko to tamo peva".

Nakon njene pobune, na iznenađenje svih, Mija Aleksić je stao u njenu stranu, pa sama scena nikad nije ušla u filma, a na neki način, iz ove perspektive, tako je možda i bolje.

Još tada se pričalo da glumica ima jako ljubomornog muža, što je ona kasnije i sama priznala. Mnoge uloge odbila je upravo zbog Pavla Bihalija, kako bi stekla njegovo poverenje. Međutim, na kraju su se razveli.

"Bila sam primorana da odbijem brojne velike uloge zbog toga što mi je bivši suprug bio jako ljubomoran. U zenitu najveće slave dobijala sam veliki broj ponuda, ali on mi nije dozvoljavao da ih prihvatim, jer se plašio šta će se dešavati na setovima koji su van Beograda. Tako sam sve što se nije snimilo u prestonici odbijala. Možda je to moja greška, ali vreme ne mogu da vratim", ispričala je svojevremeno glumica.

Melitu Bihali najviše pamtimo po ulozi kućne pomoćnice Olje iz "Maratonaca", a sa snimanja ovog filma, glumica ima samo lepe uspomene.

"Snimalo se u Pančevu, u podrumu, u groznoj oronuloj kući. Ta kuća imala predivno dvorište i nama je bilo najslađe kada je pauza da sedimo u dvorištu. Tu je bio glavni pokojni Danilo Bata Stojković i jednostavno je u pauzi nestajao, a onda bi se pojavio sa snašom koja je nosila oval pržene ribe, vruću pogaču. Bata je bio veliki kavalir, za razliku od drugih kolega za koje se priča da su cicije. On to nije bio. On je svaki dinar trošio na društvo jer je bio hedonista", prisetila se Melita.

Iako je sada srećna, ovu glumicu život nije mazio. Kao trogodišnju devojčicu sa majkom je odvedena u logor, ali je potom završila književnost i upisuje fakultet dramskih umetnosti.

Napisala je knjigu u kojoj je opisala svoj život i život njene majke.

"Pisala sam o progonima koje je doživela moja majka tokom Drugog svetskog rata. I kad su došli u Egipat i to je prosto bio logor za izbeglice, a ja se dobro ne sećam bila sam mala. Znam posle toga da su moji otišli u konolizaciju u Istru", ispričala je tada glumica za medije.

