RUSKI SAM NAUČIO AMATERSKI! Miodrag Radonjić otvorio dušu o planovima i roditeljstvu: Uloga oca je najlepša, ali nije NAJTEŽA!

Film "Indigo kristal" scenariste i reditelja Luke Mihailovića se snima u Šapcu, a jednu od glavnih uloga tumači Miodrag Radonjić.

- Film "Indigo kristal" je generacijska priča koja prati više junaka. Ja tumačim Vuka, koji se posle dužeg vremena vraća iz zatvora i pokušava da se asimiluje u društvo i da živi jedan normalan život. Istovremeno, pokušava da pomogne mlađem bratu svog pokojnog druga, koji praktično ide istim putem kao što je on išao pre deset godina - priča Miodrag Radonjić za Blic.

foto: Privatna Arhiva

Direktna partnerka vam je klasić i kuma Nina Janković Dičić. Pošto ste vi i producent filma, koliko je lakše raditi projekte sa osobom koju i privatno dobro poznajete?

- Uvek je jako lepo, korisno i zdravo raditi sa ljudima sa kojima ste bliski i u koje imate poverenja i oni u vas, jer onda ne postoji nikakava zadrška kada se analiziraju neke scene. Možemo da kažemo jedan drugom sve, odnosno šta je dobro i šta nije dobro, pa da se popravi. To je najbolja moguća opcija i jako mi je drago što Nina igra u našem filmu.

Ovog puta ste koproducent sa Milošem Avramovićem. Koliko je naporno u isto vreme biti i producent projekta, ali i igrati jednu od glavnih uloga u njemu?

- Dosta je naporno baviti se i produkcijom i igrati u filmu koji producirate. Trudim se da pokrijem sve što mogu i kao producent a sa druge strane da ne zapostavim kontinuitet lika i priču, da odvojim ono što je manje važno od onoga što je bitnije. Naravno da imam veliku pomoć i od svih ostalih članova ekipe, kao i od Avramovića kao koproducenta, tako da je to za mene veliko olakšanje.

foto: Privatna Arhiva

Kada počinjete da snimate drugu sezonu serije „Južni vetar“ i koliko će imati sličnosti sa drugim delom filma koji se i dalje prikazuje?

- Trebalo bi da počnemo snimanje krajem proleća i to će biti veliki projekat s obzirom da se radnja druge sezone dešava na više različitih lokacija širom sveta. Imaćemo veoma zahtevan posao. Scenario je jako uzbudljiv i imamo dosta novih likova i priča. Završavamo i neke priče koje su se dešavale u prethodnom nastavku serije, ali i u drugom delu filma, tako da se nadam da će publika dobro reagovati na novu sezonu.

Da li će se Baća u novim epizodama najzad opametiti i krenuti nekim drugim putem?

- Baća će doživeti promenu u toku same druge sezone i to je za mene kao glumca potentan zadatak. Mislim da je i važno kada se rade nastavci koji su uspešni, da imamo razvoj likova, promene, lomove, drame, tako da sam srećan jer vidim da je to sve sadržano u scenariju. Avramović je vrlo fleksibilan i prima sve indikacije. Uvek najtransparentnije pričamo o scenama i predlažemo jedan drugom rešenja i imamo divnu saradnju.

Sredinom marta počinje snimanje šeste sezone „Ubica...“. Da li će uloga biti proširena?

- Počinjemo da radimo nastavak i radujem se tom projektu jer nekako sam i ja godinama sazrevao uz sve te ljude. Ovo je već šesta godina kako zajedno sarađujemo i već smo svi bliski prijatelji. Veoma cenim i poštujem sve kolege koje rade na tom projektu i drago mi je što autorska ekipa moj lik vrlo pažljivo razvija u smeru koji neće remetiti glavne junake ali obraćajući pažnju da i moj junak ima promene iz sezone u sezonu. U šestom ciklusu serije definitivno se moj junak menja, ali ne smem ništa više da otkrivam o ulozi.

Dokle ste stali sa učenjem ruskog jezika i imali li na pomolu neka nova ruska serija ili film?

- Ruski sam naučio amaterski. Nisam ga savladao dobro da mogu sad da pogađam padeže ali vrlo lako mogu da se sporazumevam i da razumem sve što mi ljudi pričaju. Najviše sam ga naučio kroz posao, iskustvo i rad sa kolegama iz Rusije. Za sada nemam sa njima novi projekat ali ako bude nešto zanimljivo uvek ću vrlo rado raditi u ruskim projektima.

foto: Nemanja Miščević

Koliko je olakšavajuće raditi projekte koje želite kada je vaša produkcija i čija reč, vaša ili Bikovićeva, je poslednja kada je posao u pitanju?

- Olakšavajuće je raditi u tom smislu što imate mogućnost da se bavite kreativnim delom produkcije. To i jeste bio moj glavni motiv za otvaranje produkcijske kuće i bavljenje kreativnom produkcijom, ali uz to idu i neke druge obaveze i odgovornosti. I Miloš deli slične motive kao i ja i mislim da smo zbog toga super tandem.

Da li je uloga oca, vaša najteža, do sada i s obzirom da u poslednje vreme puno radite imate li dovoljno slobodnog vremena za sina?

- Uloga oca je najlepša, a nije najteža (smeh). Slobodnog vremena nemam previše ali se trudim da izbalansiram sve što treba i kada budem imao prilike otićiću i na odmor. Praktikujem da provodim što više vremena sa sa porodicom koliko je to moguće.

foto: Kurir

(Kurir.rs/A.M./Blic)

