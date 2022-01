ZVEZDE JUŽNOG VETRA KAO DECA: Evo koliko su se promenili MARAŠ, BAĆA I REDITELJ FILMA, a najslađi je bio najmlađi član ekipe

Film "Južni vetar" postao je odavno fenomen u celoj bivšoj Jugoslaviji. Prvi i drugi deo srušio sve rekorde kao gledanosti, a njegovi junaci braća Maraš i Baća postali su omiljeni široj publici.

Zvezde popularne filmske i TV sage danas svako prepoznaje na ulici, a evo kako su izgledali kao mlađi. Sami procenite da li su se puno promenili ili ne.

foto: Stefan Stojanović

Na iznenađenje mnogih, Miloš Biković se našao u ulozi Petra Maraša, beogradskog mangupa i kriminalca. Međutim, opravdao je ukazano poverenje reditelja.

Zanimljivo, osim očiju teško biste mogli da pronađete sličnost između Miloša kao dete i odraslog momka koji važi za najpoželjnijeg neženju u Srbiji i Rusiji.

- Kad sam bio mlad vodio sam taj opaki život žestokog momka na ivici... - duhovito je opisao fotografiju Biković.

foto: Printskrin/Instagram

Isto bi mogli da napišemo i za Miodraga Radonjića. Široj publici postao je poznat po ulogama momaka sa obe strane zakona: inspektora Zorana u seriji "Ubice mog oca" i kriminalca Baće u filmu "Južni vetar". Glumac je trenirao i džudo, a odrastao je na Dušanovcu uz starijeg brata Marka.

Marko i Miodrag s najboljim drugom foto: Privatna Arhiva

"Junaci uz koje sam odrastao bili su glumci iz naših serija i filmova. Moram posebno da izdvojim Gigu Moravca iz serije „Bolji život“ i Šurdu iz „Vrućeg vetra“. Naravno, mojoj generaciji idoli su bili i Tihi i Prle iz "Otpisanih". Svađali bismo se uvek u igri ko će biti Prle, a ko Tihi. Moji junaci su i sportisti, a to je generacija Saše Đorđevića, Žarka Paspalja, Vlade Divca, Predraga Danilovića i Peđe Stojakovića, govorio je Radonjić za Kurir.

foto: Privatna Arhiva

Reditelj ovog ostvarenja Miloš Avramović verovatno se najmanje promenio. Rođen je Zemunu, a ceo svoj život proveo je u Mirijevu.

foto: Nemanja Nikolić

"Ljudi ne shvataju da je scenario za film "Južni vetar", čak i za prvih pet epizoda kasnije snimljene serije, nastao između 2007. i 2010. godine, a radni naslov scenarija bio je "Metar asfalta". Krenuo sam da pišem sa Petrom Mihajlovićem i jako nam se dopalo to što radimo. Izlazili smo sa tom idejom i mnogi su nas odbijali. Onda smo pokušali na sve moguće načine da dođemo do finansiranja projekta - raspisivali smo sve moguće varijante, seriju, prikvel, sikvel, da bismo nekako privukli nekog producenta ili da bismo na nekom konkursu dobili novac. Minimum 15 puta su nas odbili. Išli smo na razne konkurse, tad je bio gradski konkurs, nudili smo RTS, raznim nekim producentima - ali to nigde nije prolazilo i niko u to nije verovao", ispričao je Avramović u životnoj ispovesti za naš list. Zanimljivo da mu je kum pokojni Zoran Đinđić.

foto: Privatna Arhiva

Luka Grbić je, kao dečak od desetak godina, učestvovao u snimanju više reklama za naše popularne brendove. Setićete ga se kada vidite ovu sliku:

foto: Printskrin

Luka se od svoje sedme godine bavi glumom u Umetničkoj radionici "Kesić" koju vodi glumica Tijana Kesić Stamenković. Sa ovom školicom je učestvovao u desetinama predstava, glumio u reklamama i oformio svoje glumačke veštine i samopouzdanje.

Kao polaznik te radionice igrao je u više predstava, bio je voditelj Glumijade, prvog međunarodnog festivala dečje dramske igre. Svoju prvu filmsku ulogu Luka je zabeležio u ostvarenju Miloša Avramovića "Južni vetar" 2018, a za nju je nagrađen kao najbolji debitant na 53. Filmskim susretima u Nišu.

foto: Zorana Jevtić

Muški film ima i dve ženske uloge. Jovana Stojiljković igra Sofiju, ali njenu fotografiju kao male nismo uspeli da nabavimo. Isto kao Luka, a i Biković, na scene od svoj detinjstva.

foto: Zorana Jevtić

- "Malog položajnika" sam snimala sa 11 godina. Film sam tada doživela kao nešto veoma veliko. Imala sam veliku odgovornost, a snimanje pamtim kao ostvarenje svog sna. Roditelje su mi igrali tek svršeni studenti Hristina Popović i Stefan Kapičić. Svaki put kad se sretnemo, kažu mi da sam puno porasla i drago im je što se bavim glumom - otkriva Stojiljkovićeva.

foto: Nikola Anđić

Anastasija Everal, mlada britanska glumica rođena u Moskvi, u Srbiju je došla zbog snimanja filma "Južni vetar: Ubrzanje", a onda je dobila i angažman za veliku ulogu kod Slobodana Šijana. Pored glume, ona se bavi plesom, modelingom, produkcijom, a čak je dve godina bila i novinarka. Za naše čitaoce odabrala je nekoliko fotografija iz svog albuma.

foto: Privatna Arhiva

