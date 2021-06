LUKA GRBIĆ TEŠKO POVREĐEN ODIGRAO PREDSTAVU DO KRAJA: Slomio sam nogu, ali me bol nije sprečila da igram

Luka Grbić osvojio je srca publike filmom "Južni vetar", kad je prvi put stao pred kamere i našao se u istom kadru s Bogdanom Diklićem i Milošem Bikovićem.

Mladi glumac nedavno je postao i stipendista Beogradskog dramskog pozorišta, gde uspešno igra predstavu "Divlje meso" u režiji Jagoša Markovića.

- Stipendija mi znači mnogo, ali ne samo u onom ličnom i sebičnom smislu da sam ja situiran i da imam sigurnu budućnost. Potez BDP je važan zbog cele naše profesije. Nadam se da smo mi neki puleni i prvi od mnogih koji će dobiti šansu i vetar u leđa - kaže glumac, koji je stipendista pozorišta sa Crvenog krsta zajedno sa mladim koleginicama Minom Nenadović i Stanislavom Stašom Nikolić.

foto: Dragana Udovičić

Glumom je počeo da se bavi u Umetničkoj radionici Tijane Kesić, kao sedmogodišnjak. Kao polaznik te radionice igrao je u više predstava, bio je voditelj Glumijade, prvog međunarodnog festivala dečje dramske igre. Svoju prvu filmsku ulogu Luka je zabeležio u ostvarenju Miloša Avramovića "Južni vetar" 2018, a za nju je nagrađen kao najbolji debitant na 53. Filmskim susretima u Nišu.

- Pozorište je osnova glumačkog zanata. Ne umanjujem vrednost filma. Pozorište je hram za svakog glumca. Bio je i nadam se da će uvek i biti - iskren je umetnik.

foto: Dragana Udovičić

U Beogradskom dramskom pozorištu debitovao je impresivnom ulogom u predstavi "Divlje meso", a u jednom od poslednjih izvođenja igrao je sa slomljenom nogom.

- Povredio sam se na vežbama iz akrobatike. Skakali smo na trambolini, a ja sam je promašio u doskoku i slomio sam nogu. Sve se dogodilo u veoma zanimljivoj nedelji, jer sam imao pet ispita i igranja predstava "Sin" u Ateljeu 212 i dva "Divlja mesa" u BDP. Nije bila to teža povreda. Ispit sam igrao sa ortopedskom cipelom i na štakama. U BDP su mi sve kolege i reditelj Jagoš Marković puno pomogli. Bio sam za to da se ne otkazuje predstava. "Sina" nismo mogli da prilagodimo. "Divlje meso" je ovom izmenom dobilo neku svoju lepotu. Meni nije bilo naporno. Nije me bol sprečavao da igram, već mi je to dalo sve na karakteru - objašnjava Grbić.

foto: Zorana Jevtić

Luka je trenutno student treće godine glume na Fakultetu dramskih umetnosti, klasa profesora Srđana Karanovića, sa visokom prosečnom ocenom 9,5:

- Prošle godine sam dobio lošiju ocenu iz psihologije. Predmet mi je veoma interesantan, ali ne znam kako se to dogodilo. U indeksu su desetke i devetke. Nije mi prosek važan, već sam proces. Nije mi bitno kakva je ocena. Mi radimo sa neverovatnim ljudima na fakultetu i velika je stvar učiti kao glumac od takvih pedagoga.

foto: promo

Luka na kraju razgovora nije znao da nam odgovori kad ćemo gledati nastavak "Južnog vetra". - Za film nemam još nikakve vesti o premijeri. Sad su ispiti na prvom mestu, a očekujem i nove uloge u pozorištu - zaključuje Grbić.

Član Mense: Na testu ostvario rezultat 156 Luka Grbić je jedan od retkih glumac koji je član Mense. - Po upisu u srednju školu, počeo sam da volontiram u NTC centru. Preko osnivača ovog programa učenja Ranka Rajovića čuo sam za Mensu. Odlučio sam pokušam. Nijedan rezultat me ne bi porazio. Prvi put nisam prošao i falila su mi tri boda. Znao sam da će sledeći put biti bolje i ostvario sam rezultat 156, do granice do koje se meri ovaj test. Otišao sam na prvi sastanak i upoznao vrlo zanimljive ljude - ovako je ranije za Kurir govorio Luka.

Kurir, Ljubomir Radanov

