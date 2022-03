NE MORAM JA VIŠE DA PROLAZIM KROZ NEKE KASTINGE: Radmila Živković brutalno iskreno progovorila o položaju glumaca danas!

Glumica Radmila Živković, koju mnogi pamte po ulogama u seriji "Kamiondžije" kao i "Sivi dom","Srećni ljudi" i "Otvorena vrata" i filmovima "O pokojniku sve najlepše", "Balkan ekspres 2", "Zona Zamfirova" i "Stižu dolari" već dvadeset godina nije se pojavila na velikom platnu.

Kako kaže na filmu nije igrala već dve decenije i da smatra da, nakon višedecenijske karijere, ne treba da ide na kastinge. Radmila navodi da nije zadovoljna današnjim položajem glumaca.

foto: Printskrin

- Od 2002. godine nisam dobila ulogu na filmu, eto već dvadeset godina. Možda sam i ja kriva za to zbog toga što sam dobra u svom poslu. Čim neko iskače, to ne odgovara ljudima. A ja samo radim svoj posao dobro. Ne prolazim kroz posao tek tako, samo da ga završim. Sada je masovna proizvodnja. Ljudi su dosta uniženi u toj, takvoj produkciji. Imaju mesečne plate, što je meni nepojmljivo i neprihvatljivo. Možda sam ja matora i ne razumem taj sistem, ali oni su našli taj modus jer ima toliko ljudi koji ne rade ništa i oni koji tek treba da počnu da rade. Te mlade tek ucenjuju! Pogledajte ljude koji se sada pojavljuju u nekim serijama. To su ljudi koji su godinama zapušteni po pozorištima u Srbiji, njih ranije nisu zvale ozbiljne produkcije. Sada više nije važno. Nekolicina vrsnih glumaca se vrti i to jeste lepo i dobro - rekla je glumica za "Informer" i dodala da je niko ne zove za uloge na velikom platnu:

- Niko se ne javlja. Tačnije, javljali su mi se da idem na kastinge, ali ja se ne osećam dobro u takvim situacijama. Nema prosto potrebu za takvim eksperimentima. Na audicije bukvalno! Znaju ko sam i šta sam, koliko znam ili ne znam. Ne moram ja više da prolazim nikakve kastinge.

foto: Fonet 2013

Na pitanje šta misli o tome što mnogi glumci rade za mesečne plate, Radmila je odgovorila:

- Mi radimo sa svojom energijom, sa svim svojim potencijalima i to treba ceniti. Pričale su mi kolege, značajni glumci kako ih maltretiraju. Meni je to odvratno, ja ne mogu da shvatim da to postoji. To je način na koji nekolicina ljudi zarađuje novac, a svi su drugi izvođači radova. Ja ne pristajem da budem izvođač radova. Da sam to htela, neka se niko ne uvredi, otišla bih da čerupam kokoške.

Zatim se osvrnula na naknade za repriziranje filmova i serija.

- Bezobrazluk je što se tantijeme više ne isplaćuju. Netalentovane i nedarovite osobe donose nazovi zakone u svojim firmama da se ne plaćaju ljudi iz potpuno besmislenih razloga. To su tako male nadoknade. Glumci za glavnu ulogu dobijaju manju sumu od one koje televizije dobijaju od jedne sekudne reklame na televiziji. I onda shvatiš da je sve besmisleno! Koriste te do besvesti. Zašto? Ja se u životu nikada nisam vodila tim da me prepoznaju na ulici i da budem popularna. Ljubav prema čoveku je nešto drugo, a popularnost...Sako vas presreće na ulici, telefonima vas slikaju. Svako ima pravo da vas slika gde hoće i kako hoće - tvrdi glumica.

foto: Daragana Udovičić

Ona je na kraju rekla da ni sa kim od kolega nije dovoljno bliska da bi sa njima otvoreno govorila o tome.

- Jao, nemojte... Nemam... Imenik mi je precrtan skoro. Uvek se iznenadim kada sretnem nekog. I oni koji su živi... Godinama živimo jedni pored drugih, a ne viđamo se, gotovo se više i ne poznajemo. Pa onda, kada se sretnemo žalimo za prošlim vremenima i što neke trenutke nismo iskoritili da se susrećemo, razgovaramo - rekla je Radmila Živković.

