PETAR BOŽOVIĆ NA KUSTENDORFU: Nagrada Drvo života znak je da još nije vreme da odložim svetlo oružje!

Usred Drvengrada ispred crkve posvećene Svetom Savi velikog glumca Petra Božovića dočekao je Emir Kusturica, hlebom i solju, uz zagrljaj velikana.

Božović će u utorak ovde na Mećavniku primiti nagradu Kustendorfa "Drvo života" koju godinama unazad dobijaju veliki ljudi svetske kinematografije.

-Ono što bih voleo da istaknem jeste - objektivnost onoga ko je o ovoj nagradi odlučivao a to je naš proslavljeni režiser Emir Kusturica, Kusta naš dragi. To je objektivnost koja je lišena svake pristrasnosti. Morate znati da ja nikada ni u jednom njegovom filmu nisam igrao - rekao je Božović, uz opasku Kusturice:

- Nikad se ne zna!

- Ke sera, sera. Zato se ova nagrada i zove "Drvo života" - uzvratio je Božović.

Dvojica velikana prisetili su se uz medovaču, hleb i so fudbala koji su zajedno davno nekad igrali, nagrade koju je Kusturica doneo Božoviću iz Los Anđelesa, Orsona Velsa.

- Svetu je ovo mesto poznato kao umetnički azil, šta je umetnicima danas potrebno da dobiju -pitali su novinari Božovića.

- Potrebno je pre svega da dobiju brigu društva. Moram da se osvrnem na to nekulturno ponašanje u parlamentu i šire da 0,4 posto bude budžet za kulturu. Ako im ovim stalnim pominjanjem te činjenice dosadim pa stave 4 koma nešto, buće dobro. Da ne pominjem zgrade opere, baleta... U zgradi Narodnog pozorišta žive kao podstanari, opera, balet, hor, sve jedni drugima na glavu, orkestar, to je neizdrživo, oni imaju po trećinu termina... Zar ne može u ovom veliku zamahu Srbije kao tigra i to, opera... U svakom gradu u svetu pre svega pokazaće vam zgradu opere. Opera je stub kulture - rekao je Božović.

Šta vam znači nagrada "Drvo života"?

- Shvatio sam da mi još nije vreme da odložim svetlo oružje i nadam se da ću do kraja ovozemaljskog života služiti onome nečemu najsvetlijem čemu sam posvetio svoj život i do čega mi je sve više i više stalo. Sećam se Alena Delona, koji je sa 60 godina govorio o nečemu što je najteže u glumi, da li je to prijemni ispit, trema, grč, da li ovo ili ono, on je rekao - ništa to nije strašno, najstrašnije je kad prestanete to da radite. Ja se sa ovim "Drvetom života " nadam da neću prestati - rekao je Božović.

