OTKRIVENA NAJVEĆA TAJNA FILMA MI NISMO ANĐELI: Trebalo je da ANĐELA igra ovaj LEGENDARNI GLUMAC, a evo zašto je odbio ulogu

Mnogi glumci propustili su životne prilike, a neki su se zbog toga i pokajali. Kultni film ''Mi nismo anđeli'' bio bi verovatno totalno drugačiji da je ulogu Anđela tumačio glumac kome je prvobitno namenjena.

U pitanju je Dragan Bjelogrlić.

On je naime odbio je da glumi anđela u kultnom filmu "Mi nismo anđeli", a razlog za to bio je što se u to vreme snimao film "Crni bombarder", te Bjelogrlić nije mogao da postigne da snima dva filma istovremeno. Uloga Anđela je potom pripala Urošu Đuriću i donela mu ogromnu popularnost.

Iako je Uroša Đurića uloga Anđela u pomenutom filmu proslavila, on je pre svega multimedijalni umetnik, a uspešno se bavi i slikarstvom.

Radio je kao radio voditelj, a televizijskim gledaocima predstavio se i u kvizu "Potera", gde je bio u ulozi tragača, te se takmičarima suprotstavljao najjačim oružjem - znanjem.

Đurić je prošle godine dobio prestižnu nagradu "Sava Šumanović" za domete u likovnoj umetnosti.

