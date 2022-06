SEKA SABLIĆ PROGOVORILA O ZDRAVLJU! Glumica otkrila kako se oseća i zašto nije proslavila veliki 80. rođendan: Pravim se luda!

Slavna dramska umetnica Jelisaveta Seka Sablić, zvezda srpske i jugoslovenske kinematrolografije i pozorišne scene, otkrila je zašto je u tišini proslavila 80. rođendan i kakvo joj je zdravstveno stanje trenutno.

foto: Dragana Udovičić

- Pravim se luda i dobro mi je, još uvek. Više me drugi podsećaju na godine nego što godine mene podsete. I uvek kažem: "Hvala ti, bože, jer me ništa ne boli", samo me malo češće žuljaju cipele. Sve to ide svojim tokom. I šta mi vredi da imam odnos prema godinama kad one rade svoje, kad-tad sve nas čeka ono što mora da nas dočeka. Volela bih kada bi to sve moglo nakako da se uspori, a kad bi moglo da stane, bilo bi bajno. Poželela sam sebi da se neko vreme uspori, da stane, da bude ovako kako jeste što duže. Sada mi je dobro, koliko može biti dobro svima nama pored ovih užasa koji se dešavaju, pored ovog užasnog rata, klanja. Ovo je zaista strašno. Kad naletim na te izveštaje, okrećem kanal bežim od toga iako pomno pratim šta se događa. Isčekujem da se kaže kraj, stop, stani, po cenu bilo čega. Zar nije sramota da se u 21. veku, kada se svet toliko promenio i otišao napred stravičnom brzinom, tako ratuje? To je za mene nezamislivo - rekla je Seka i osvrnula se na svoj rođendan koji ne nedavno proslavila u krugu porodice:

foto: Stefan Jokić

- Imam poseban stav prema duvanju svećica. I dok nije bilo kovida, bilo mi je nenormalno da deset ili dvadeset ljudi i dece duva u tortu koja se posle seče i jede. To mi je potpuno strano, nikad to nisam radila. Deci to možda i možeš da dozvoliš, ali ona se ne razlikuju od odraslih i takođe prenose virus. Mojoj najboljoj drugarici su upravo školska deca nedavno prenela virus, iako je vakcinisana četiri puta, ali je, srećom, zbog toga dobro prošla. Živele vakcine - zaključuje legendarna Seka.

(Kurir.rs/Informer)

