ŠTA SLUŠA PATRIJARH PORFIRIJE? Ovo su omiljene pesme poglavara SRPSKE pravoslavne crkve, da li vas je iznenadio njegov IZBOR?

Patrijarh srpski Porfirije je već nekoliko puta dokazao da je ljubitelj popularne kulture, a posebno muzike.

Viđen je na koncertu Radeta Šerbedžije, citirao je Konstaktu, imao razgovore sa Canetom i Rambom Amadeusom, a otkriće slušaocima Radija 202 svoje omiljene pesme 6. jula u podne.

foto: Kurir

Povod je 53. rođendan, a čestitka stigla je i od Njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji će i učestvovati u jednoj nesvakidašnjoj emisiji.

"Omiljena Dvestadvojka u sredu, u podne, emitovaće desetak pesama koje sam rado slušao. Ovo je prilika da izrazim naklonost prema radiju kao mediju i posebno prema Dvestadvojci uz koju sam u mladosti proveo mnoge lepe sate", napisao je na svom Instagram nalogu patrijarh Porfirije.

U ovoj nesvakidašnjoj emisiji, on će predstaviti svoj izbor pop i rok pesama koje su obeležile njegove mladalačke dane, a koje i danas imaju posebnu simboliku, prenosi RTS.

Objasnio je i razloge zbog kojih je prihvatio poziv Radija 202 i pripremio svoj izbor pesama.

"Želeo sam da iskoristim vaš poziv da pošaljemo poruku pre svega mladima, koji i danas slušaju muziku sa radija, kroz koju će moći, eto, da steknu nekakav utisak šta su generacije kojoj ja pripadam slušale u svojoj mladosti. I još dodatno da pošaljem poruku, ako tako mogu da kažem, da su i sveštenici ljudi iz naroda, da su to neki ljudi od nas koje smo mi uspeli kao narod da iznedrimo da bi mogli da služe svetu liturgiju, ali da su i oni delili, kao što i danas dele, sve vrednosti kojima živi jedan narod.

To je slučaj i sa patrijarhom. I podrazumeva se da vole muziku. Sada sam pripremio samo delić pesama i izvođača koje sam slušao u mladosti. Verujem da ćemo slaviti još mnogo, mnogo rođendana, pa eto onda prilike da listu produžujemo i proširujemo od onih dana kada sam ja bio mlad, pa kroz vreme, sve do naših dana", rekao je patrijarh Porfirije u razgovoru za Dvestadvojku.

Za one najnestrpljivije, Radio Beograd 202 je na svojim mrežama za sada otkrio samo dve od desetak numera po izboru patrijarha Porfirija. To su Knockin' On Heaven's Door Boba Dilana i Hoću da znam grupe Partibrejkers.

Ostale pesme i razloge zbog kojih je baš njih izabrao, možete slušati u sredu, 6. jula 2022. godine tačno u podne na radio-talasima Dvestadvojke i na živom strimu ovog radija.

Da podsetimo, srpski patrijarh pop kulturu vidi način da dopre do što većeg broja ljudi, posebno mladih. On je jedan od prvih duhovnika koji ima instagram profil, odnosno dao je blagoslov da mu se otvori profil na ovoj društvenoj mreži., a u svojim besedama se često poziva na pop kulturne reference.

foto: Uroš Arsić/Mondo

(Kurir.rs)

