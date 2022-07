DA LI PREPOZNAJETE GLUMICU SA SLIKE? Roditelji su joj poznati glumci, dobila je ime PO JOGURTU, a sada osvaja regionalnu scenu!

Slovenska glumica Zala Đurić, na filmskom festivalu u Puli predstavila se u dvostrukoj ulozi, sporednom u dečjem filmu "Kapa" i glavnom u ratnoj drami "Šesti autobus". Svestrana je poput svojih roditelja Branka Đurića i Tanje Ribič - glumi, piše, objavljuje zbirke poezije i sinhronizuje crtane filmove.

Slovenska glumica Zala Đurić (25) bila je sigurna da će film "Šesti autobus" ostaviti snažan utisak na publiku Filmskog festivala u Puli, jer za njega je već dobila pohvale dvoje najvažnijih kritičara - svog oca Branka Đurića (60), legendarnog glumca, reditelja i dramskog pisca, i majke Tanje Ribič, takođe glumice i pevačice.

foto: Kurir

- Nije me baš privlačila ratna tematika, isprva sam čak mislila odbiti tu ulogu, no kad sam pročitala scenarijo redatelja Eduarda Galića, shvatila sam da je to mnogo više od ratnog filma. Glumim devojku koja se 18 godina nakon pada Vukovara vraća kući iz Amerike kako bi saznala nešto o ocu kojem se u ratnom vihoru izgubio svaki trag. Baš sam bila ponosna kad sam na kraju pogledala film - rekla je Zala u intervjuu za Gloria.hr.

Trebalo joj je, kaže, dosta dugo kako bi roditeljima dokazala kako njena želja da se posveti glumi i filmu nije samo "logičan sled događaja", jer je odrastala u tom svetu.

- Moji su roditelji dovoljno dugo u toj industriji da znaju koliko je zahtevna i toksična. Ipak, shvatili su da mi ne mogu to braniti, da mene gluma i pisanje čine živom. Kad malo bolje razmislim, nitko mi to ne bi mogao oduzeti - objašnjava glumica, koja je kao klinka poslepodneva provodila na setovima, a večeri u pozorištu.

Bila je deo i hit projekta njenog oca "Naša mala klinika" u kome je slučajno dobila ulogu. Međutim, zbog slovenskog naglaska u hrvatskoj verziji serijala glumila je - bez teksta.

Danas živi tamo gde su joj projekti, uglavnom između Nju Jorka, rodne Ljubljane i zemalja na Balkanu. Trenutno je u Istri, gde snima novi serijal. U srećnoj je vezi koju podržavaju i njeni roditelji, od kojih je dobila najvrednije savete za život: da bude iskrena i ostane verna sebi.

- Ne znam kako da vam kažem, a da ne ispadnem egocentrična, ali mi smo prezabavna porodica. Smeh i ljubav naš je lajtmotiv. Mlađa sestra, gimnazijalka Ela (17), najbolja mi je prijateljica, srodna duša i najduhovitija osoba koju znam. Katkad se toliko smejemo da se bojim da neću moći uhvatiti sledeći dah. Obožavam i polubrata Filipa (31), on je glavna faca u Ljubljani, bavi se muzikom, modom i fotografijom. I foliranjem - objašnjava Zala.

foto: Printscreen/Instagram

Navodno, Đuro i supruga Tanja Ribič dugo su maštali o tome kako će dobiti ćerku i dati joj baš to ime, a ta im se želja na kraju i ostvarila.

- Kada smo se nas dvoje zaljubili, nismo smeli ni da maštamo o zajedničkom životu, ali smo svejedno maštali da ćemo imati jedno dete i tada je na tržištu bio neki jogurt koji se zvao Zala i rekli smo da će nam se tako kćerka zvati. Imali smo negde sakriven poklopac u liftu iza ogledala i uvek smo tu gledali i maštali da ćemo imati nekad Zalu - otkrila je jednom prilikom majka Tanja.

(Kurir.rs)

Bonus video:

01:20 JUBILARNA PETSTOTA ĐUROLOGIJA IZ TUŠ-KABINE: Branko Đurić Đuro KRIJE od žene kakav ŠOU sprema! (KURIR TELEVIZIJA)