TIKA STANIĆ OTKRIVA KAKO JE DANAS BITI GLUMAC U SRBIJI: Imam osećaj da su moje ULOGE moji PRIJATELJI koje sam u životu SRETAO!

Glumac Tihomir Stanić gotovo da nikada nije na pauzi. Čak ni tokom leta. Pored toga što je angažovan na letnjoj sceni Teatrijum, čiji je jedan od osnivača, trenutno snima treću sezonu "Kamiondžija d.o.o.", i to odmah pošto je završio rad na seriji "Vera". O tome gde crpi inspiraciju za nove izazove u poslu ovaj umetnik govori za TV Ekran.

Da li je neka od serija koje snimate u nastavcima na vas ostavila poseban utisak? - Serije koje imaju nastavke su poput pozorišta, imate osećaj kao da vas lik koji je sačekao novo igranje zapravo čeka. On ne zna ništa o tome šta se dešava u vašem privatnom životu. I ne sanja da za glumca postoje i druge uloge, a meni je to zanimljivo. Recimo, završeno je snimanje šeste sezone serije "Ubice mog oca" i Predrag Marjanović, koji se publici očigledno veoma dopao kao lik, nema predstavu o tome da je glumac koji ga igra u međuvremenu snimao seriju "Kamiondžije d.o.o." i da ga je na neki način varao sa Žićom, ali i raznim drugim likovima, jer oni žive u potpuno odvojenim svetovima.

foto: Damir Dervišagić

Je li to teško za glumca? - Više od 20 godina govorim roman "Na Drini ćuprija" Ive Andrića, pa mi se jednom desilo da mi na gostovanju u Roterdamu priđe neki moj zemljak iz Republike Srpske i kaže: "Gde si, Stavro", upravo lik iz serije "Psi laju, vetar nosi". Kad sam se popeo na scenu i video ga u publici kako razočarano gleda dok počinjem da čitam "Na Drini ćuprija", misleći kako li se zeznuo i gde je došao, a onda ga u petom, šestom ili desetom minutu obuzmu emocije jer se prepoznao u štivu - to je ono što me zabavlja i što mi omogućava da toliko radim.

Kako se pripremate za ulogu koju ste igrali ranije? - Ne pripremam se ako sam jednom dobro odradio posao. Taj lik će znati samo taj tekst, jer ću se ja nalaziti samo u njemu i ni u jednom drugom liku. Taj lik živi samo unutar tog sveta i on ne zna ništa iz mog privatnog života, i ne daj bože da zna, možda bi bio i ljubomoran. Jednom sam odigrao scenu gde se liku na predstavi pomešaju tekstovi svih likova, ali to je bila uloga, a ne stvarni život. Inače se u glumi često igra ono što vam se nikada neće desiti u životu, bogu hvala, a možda je sve to deo tog nekog magijskog rituala. Magije ima u svakom slučaju.

foto: Damir Dervišagić

Može li publika da nasluti šta je sve čeka u novim sezonama serija koje snimate? - Oni koji su pažljivo pratili mogu, ali ove serije ne bi bile tako maestralne da nisu i misteriozne. Raduje me snimanje "Kamiondžija". Prethodne dve sezone snimane su na Ubu, ljubaznom i gostoprimljivom kraju, ali su tamo već navikli da nas gledaju, pa nas, u neku ruku, i očekuju. Nova sezona snimana je malo i u Novom Pazaru i, kada smo išli zimus producent, reditelj i ja tamo da izvidimo lokacije, video sam koliko je zapravo ta serija popularna.

Serija "Vera" donela vam je još jedan istorijski lik? - Igram Kostu Pećanca, četničkog vojvodu. Bilo je veoma zanimljivo snimati, oprobao sam se u drugačijem izdanju, tako da će me publika prvi put videti sa dugom bradom. Mnogo toga što sada igram u televizijskim serijama, ranije sam igrao u pozorištu, te mi to bogato pozorišno iskustvo i te kako olakšava snimanja. Jednu od mojih najboljih uloga u filmu "Neprijatelj", koji smo snimali 2010, lako sam pripremio jer sam 2002. godine igrao Mefista u Geteovom "Faustu". Imam osećaj kao da su moje uloge moji prijatelji koje sam u životu, nasumično, sretao negde.

foto: Damir Dervišagić

Kada počinjete snimanje "Nobelovca", gde ćete prvi put biti i reditelj? - Čekamo da RTS usvoji zvaničnu verziju scenarija, pa se nadam da ćemo početi u novembru. Jedan sam od kreatora serije i verujem da ćemo uspeti u osam epizoda da ispričamo o čemu je Andrić razmišljao u času kada je shvatio da je postao dobitnik Nobelove nagrade. On je izuzetna ličnost, a opet među retkima koja je toliko klevetana. Ako ništa drugo, tom serijom ćemo ponovo skrenuti pažnju na njegova dela, a ni to nije mala stvar.

Koje su najčešće greške vaših studenata na koje im ukazujete? - Jedna od njih je da je partner uvek u pravu, a druga da smo svi ljudi i grešimo. Strah od greške je čovekov najveći neprijatelj, a paradoksalno, što se čovek više oslobađa od tog straha, to manje greši. E pa tako je i u životu, strah je neprijatelj mnogih velikih i plemenitih dela.

(Kurir.rs / TV Ekran / Mina Petrović )

