MILOŠ TIMOTIJEVIĆ STOPAMA BJELOGRLIĆA: Želeo bih da snimim svoj film ili seriju koji bi bili nešto lično

Glumac Miloš Timotijević privukao je pažnju javnosti angažmanom u rediteljskom prvencu Anđeline Džoli "U zemlji krvi i meda", ali ga je šira publika zavolela nakon uloga u serijama "Vojna akademija" i "Južni vetar", a potom i u "Besi", čija se treća sezona uveliko priprema, a tu je igrao Petrita Kocija, inspektora Interpola. Godinu 2022. obeležila mu je uloga u nastavku "Močvare", što je njemu i ekipi ova dva projekta donelo nominacije za Srce Sarajeva i najbolju seriju u regionu.

- U Sarajevo sam prvi put otišao s pozorišnom predstavom. Bila je zima. Sarajevo je mnogo zanimljivije zimi nego leti. Drugi put sam otišao s filmom "Vlažnost". Uvek me lepa sećanja vežu za taj grad. Sada ćemo na Sarajevo film festivalu biti u trci za Srca Sarajeva sa serijama "Besa" i "Močvara" - kaže Timotijević za TV Ekran.

foto: Firefly Promo

Kraj druge sezone "Bese" završio se hapšenjem inspektora Kocija i publika s nestrpljenjem čeka nastavak.

- Ne mogu da naslutim kuda će otići moj lik u trećoj sezoni. To ni kreatori priče još ne mogu da vam kažu. Ne želim time da se bavim, jer da sam to želeo, bio bih pisac. Ipak, u nekoj bliskoj budućnosti voleo bih da napravim film i seriju. Biće to nešto lično i intimno. Moraš poći od sebe - naglašava Timotijević.

foto: Nemanja Pančić

Na "Besi" radio je sa svojim dobrim prijateljem i rediteljem Nikolom Ljucom, ali će druženje nastaviti i u pozorištu, u komadu "Smrt i devojka".

- To je drugi medij, ali pozicija reditelja je ista. Nikola voli da ide u pozorište, pa ni izbor da radimo predstavu u Bitefu nakon filma nije ništa čudno. Tekst koji izabran je veoma težak za izvođenje u pozorištu, jer je psihološki triler. Reakcije publike su bile sjajne na Belefu, a premijera je krajem oktobra na Bitefu - zaključuje glumac.

Kurir.rs

Bonus video:

02:05 MILOŠ TIMOTIJEVIĆ PROGOVORIO O SERIJI PEVAČICA Postoji jedna stvar koju svaki glumac želi PRED NJIM JE JEDAN VELIKI IZAZOV!