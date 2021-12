VRIŠTALA JE, BILO JOJ JE UŽASNO NEPRIJATNO: Miloš Timotijević se ljubio sa ovom pevačicom, ali i sa NJIM, Srbija bila šokirana!

Miloš Timotijević postao je najtraženiji domaći glumac - u poslednje tri godine igrao je u najgledanijim domaćim serijama, "Južnom vetru", "Pevačici" i trenutno aktuelnoj "Besi".

Popularni glumac otkriva da se na audiciji borio da dobije ulogu Petrita Kocija u "Besi", kao i da je morao da savlada albanski jezik i da istrpi brojne fizičke napore na snimanju te serije

- Za ulogu u "Besi" bio sam na kastingu. Uradio sam nekoliko scena, pozvali su me posle mesec dana i rekli: "Uloga je tvoja". Kada sam pročitao ceo scenario, shvatio sam da je ta serija dosta drugačija. Stvarno je zanimljiva i provokativna, pogotovo druga sezona. U prvoj imao sam nekoliko replika na albanskom. Autor serije Igor Stoimenov mi je rekao: "Vidim da ti dobro ide albanski. Za drugu sezonu napisao sam ti mnogo scena na albanskom". Kazao sam: "Okej, samo mi dajte ranije tekst da bih krenuo da učim". Morao sam da naučim dvadesetak strana na albanskom - priča glumac za Hit Informer i otkriva da je drugu sezonu snimao s povređenim ramenom:

- Nisam imao previše zahtevnih fizičkih scena, osim što me tokom cele druge sezone biju! Imao sam povredu ramena, koju vučem još sa akademije, pa mi je to predstavljalo dodatni problem. Taj bol me je užasno maltretirao i mučio, posebno dok smo snimali u Crnoj Gori. Ključni problem druge sezone je zapravo bio što smo počeli da snimamo u novembru 2020, a završili u avgustu 2021. godine. Tridesetak snimajućih dana razvuklo se na 10 meseci, što zbog korone, što zbog mnogo lokacija. Prvo smo bili u Crnoj Gori, pa četiri meseca kasnije u Beogradu, pa onda u Estoniji. To je bilo baš naporno jer sam sve vreme morao da održavam lik Petrita Kocija da "ključa" u meni!

Veliku pažnju javnosti izazvala je i serija "Pevačica", u kojoj je Miloš igrao rame uz rame s Milicom Pavlović. Ona je jednom prilikom izjavila da ju je Timotijević poljubio na prevaru, a glumac nam je sada detaljno objasnio kako se ta scena dogodila.

- To da sam Milicu poljubio na prevaru njena je interpretacija događaja. Ne krivim je zbog toga jer je iz njene perspektive to verovatno delovalo tako. Ja nju nisam prevario! Milica ne razume kako funkcioniše glumački posao i ne shvata da treba da se desi i ono što ne piše u scenariju. Kada je reditelj rekao: "E ovde bi možda trebalo da se poljubite", nju je uhvatila mala panika. Probali smo, ali ona prosto nije mogla da pređe preko toga. Nisam ni krenuo da je poljubim, a kada bi dolazio taj trenutak, ona bi blokirala. Prosto, nije profesionalac i ja je razumem. Otišao sam u režiju i rekao im: "Zaboravite sve, sad idite tamo i recite joj da neće biti poljupca". Pitali su me: "Pa šta ćeš da uradiš?". "Samo joj recite tako", odgovorio sam im. Kada su joj to rekli, ona se opustila, krenuli smo da snimamo scenu i ja sam je samo poljubio. I to je bilo to. To jeste trik, ali nije prevara. Posle toga je vrištala, bilo joj je užasno neprijatno. Imali smo dva, tri poljupca i ona je posle svakog vrištala koliko joj je bilo neprijatno.

Timotijević je pre tri godine dobio jednu od glavnih uloga u hit filmu, kasnije i seriji "Južni vetar". Objasnio nam je kako je došlo do saradnje s rediteljem Milošem Avramovićem.

- Nas dvojica smo 2017. godine sarađivali u seriji "Senke nad Balkanom", gde je on radio u produkciji. Jednog dana me je pozvao i rekao mi da ima ulogu za mene. Dao mi je da pročitam scenario za "Južni vetar". Pročitao sam ga u dahu, prihvatio ulogu i pitao ga kada počinje snimanje.

U seriji "Južni vetar", koja se prošle godine premijerno emitovala na Radio-televiziji Srbije, Miloš se u jednoj sceni ljubi s muškarcem i time otkriva da je njegov lik, inspektor Stupar, gej. Scena je izazvala burne reakcije publike, a Timotijević se našao na udaru na društvenim mrežama.

- Mnogima je zasmetala scena u seriji "Južni vetar" u kojoj se ljubim s muškarcem. Mnogo više nego kada gledaju kako se neko drogira, bavi kriminalom i ubija ljude. U redu je da se muškarac drogira i bije ženu, ali ne sme da poljubi muškarca, jer je to skandal. Zbog te scene dobio sam mnoge preteće poruke na društvenim mrežama, i to uglavnom od mladih ljudi. Najviše me je šokirala ona u kojoj mi je neki čovek napisao da mi želi da se raspadam od raka. Jezivo je da nekome tako nešto poželiš zbog scene u kojoj se ljube dva muškarca. To je taj patrijarhalni model u kome živimo. Prosto, društvo nam je takvo.

To nije jedina gej scena u Miloševoj karijeri. On je još pre osam godina snimio kratak film "Narednik", u kom je imao ljubavnu scenu sa Milanom Marićem.

- Posao glumca je dosta čudan, često radim stvari za koje nikada ne bih pomislio da bih učinio. Nakon što sam pročitao scenario koji mi je reditelj Nikola Ljuca poslao, krenuo sam na razgovor s njim u nameri da odbijem ulogu jer sam mislio da to ne mogu uverljivo da odigram. On mi je objasnio zašto je bitno da to uradim i zbog čega je taj film važan. Popričao sam i sa Milanom Marićem i posle svega sam pristao.

Miloš priča da ni Milanu ni njemu nije bilo lako da snime intimne scene između dva muškarca.

- Milan je tada bio tek na prvoj godini Fakulteta dramskih umetnosti. I njemu i meni je podjednako bilo teško da snimimo gej scenu, u jednom trenutku nam je bilo strašno! Bili smo na ivici da je ne snimimo. Onda se samo u jednom momentu desio okidač, sve se preokrenulo i uspeli smo. Tako smo uradili jedan dobar film koji priča veoma zanimljivu, ali i tragičnu priču koja je, nažalost, klasična priča naše sredine. A to je da su gejevi stereotip... Za naše ljude gej muškarac ne može da bude mačo i to je ključni problem koji većina kod nas ne može da prihvati.

Miloš je, inače, prvu ulogu na filmu dobio u "Stršljenu" (1997) kod reditelja Gorčila Stojanovića, a onda je čekao 15 godina da ponovo dobije neku zapaženiju rolu. U pitanju je bila serija "Vojna akademija" (2012), koja mu je u 37. godini donela popularnost kakvu dotad nije imao.

Uloga u "Vojnoj akademiji" nije bila glavna, ali je bila značajna i mnogo mi je donela. Tu sam prvi put stekao baš veliku popularnost. Za to mogu da zahvalim Vuku Kostiću, jer je odbio ulogu poručnika Vidoja Vasiljevića, koja je na kraju pripala meni - priča glumac i objašajava zbog čega je morao toliko dugo da čeka na velike uloge:

- Mnogi reditelji su me u prošlosti uvek viđali za sporedne likove, da li zbog mog izgleda ili ko zna čega... Nikad nisam bio čovek koji odlazi na premijere i koji se nameće ljudima. Možda je to jedan od razloga zbog kojeg ranije nisam dobijao glavne uloge ni stekao popularnost. U prošlosti kod nas uopšte nisu bile pisane serije i noseće uloge za likove kao što sam ja. Danas se sve promenilo, ima mnogo kriminalističkih serija i filmova i moj fizički izgled je došao do izražaja.

Miloš kaže da se ne kaje što je u prošlosti odbio neke uloge, a priznaje i da je neke prihvatio samo zbog honorara:

- Birao sam i prihvatao neke uloge samo zbog honorara, morao sam. Živim samo od ovog posla i nema tu hoću-neću. Mora da se radi. Svi bismo voleli da radimo samo fantastične filmove i serije, ali ne može... Ima trenutaka kada ti treba para za lekara, kiriju, račune i, prosto, morate... Prvi posao koji dođe i iole je okej, ja ga prihvatim jer moram da živim.

