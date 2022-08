ŠOK IZDANJE SAŠE JOKSIMOVIĆA NA KURIR TV! Glumac drastično promenio izgled, pa priznao: LJUDI SU SE KRSTILI KAD SU ME VIDELI

Glumac se odlučio zbog uloge koju igra u seriji "Mala supruga" da promeni boju kosu u plavo.

Joksimović je otkrio da kada se ofarbao da su svi na setu krstili kada su videli njegovu novu boju kose.

- Ja sam hteo da se ofarbam u plavo, ovo je blanš na glavi. Kada sam došao prvi dan na snimanje, ljudi su se krstili. Reditelj me je pitao što sam to uradio, onda su razumeli da je to kruna mog lika. Za sada ostajem plav, saživeo sam se sada sa ovom bojom. Ja volim da eksperimentišem - rekao je Joksimović gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

