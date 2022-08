TEATRIJUM, JEDINO POZORIŠTE U BEOGRADU KOJE RADI TOKOM LETA! Tika Stanić za Kurir TV: Vikendom besplatne predstave za decu

Pozorišna sezona je iz godine u godinu vrlo slična - u junu počinje letnja pauza, koja traje do oktobra i tada počinje nova sezona.

Međutim, ima jedno pozorište koje radi kada sva spavaju, odnosno preko leta. U centru Beograda - Teatrijum.

Osnivač Teatrijuma, Tihomir Tika Stanić izjavio gostujući u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji da tokom leta imaju 80 predstava, a da se vikenodom organizuju besplatne predstave za mališane.

- Nekad davno sam učestvovao tamo u predstavama koje je organizovao Predrag Zec. Svi beogradski glumci su prošli kroz to pozorište, pozorište ima svoju tradiciju. Uglavnom, pojavila se jedna slika na fejsu i Vladan Gajović i ja smo došli na ideju da napravimo tamo pozorište opet. Uz pomoć Danila Potparića došli smo tad do rektorke, njima se dopala ideja i dobili smo ugovor na 5 godina. Prošlu sezonu smo prošli na vrat, na nos, ali bili smo ponosni na naše predstave. Ove godine imamo 80 predstava, 50 som već odigrali, dve smo morali da otkažemo zbog kiše. Vikendom imamo dečije predstave, jedna fondacija nam je omogućila da vikendom budu besplatne predstave za decu. Čak i ako otkazujemo predstavu zbog kiše, to radimo u poslednji momenat. Sačekamo uvek da vidimo da li će kiša prestati - rekao je glumac.

