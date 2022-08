PREMINUO GLUMAC IZ ČUVENE SERIJE NAKON TEŠKE SAOBRAĆAJKE: Posledice bile KOBNE, oglasila se njegova ćerka slomljena OD BOLA!

Glumac Rodžer E. Mosli, najpoznatiji po ulozi pilota helikoptera Teodora "TC" Kelvina u hit seriji iz 1980-ih "Magnum, P.I.", preminuo je u nedelju u 84. godini, objavila je njegova ćerka.

Mosli je umro okružen porodicom nakon što je prošle nedelje povređen u saobraćajnoj nesreći, nakon čega je ostao paralizovan od ramena nadole, te je bio u kritičnom stanju.

"Nikada ne bismo mogli da oplakujemo ​​tako neverovatnog čoveka. On bi mrzeo da bilo ko plače zbog njega. Vreme je da proslavimo nasleđe koje nam je svima ostavio", rekla je njegova ćerka objavivši vest o njegovoj smrti.

"Volim te, tata. I ti si voleo mene. Teška srca govorim o ovome, ali sam jaka. Brinuću se za mamu, tvoju ljubav koju si voleo gotovo 60 godina. Dobro si me odgojio i ona je u dobrim rukama. Budi miran", dodala je skrhana ćerka.

Mosli je glumio u više od 150 epizoda kriminalističko-avanturističke serije "Magnum, P.I." zajedno s Tomom Selekom, koja se emitovala punih osam sezona od 1980. do 1988. Mosli se takođe pojavio u novijem ponovnom pokretanju hit serije, kao još jedan lik, Džon Buki, stoji na njegovoj IMDb stranici.

Osim u "Magnum, P.I.", glumio je i u sitkomu iz 1990-ih "Hangin‘ with Mr. Cooper". Takođe se pojavio u "Sanford and Son", "Love Boat", "Kojak", "The Rockford Files", "Starsky and Hutch" i desetinama drugih TV serija.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

