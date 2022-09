VODITELJI JUTARNJEG PROGRAMA NA KURIR TV: Olja Lazarević i Vladimir Karalejić o 1. rođendanu "Redakcije" i tajnama iza kamere

Iako postoji tek nešto više od dve godine, Kurir televizija izgradila je zavidan imidž. Među brojnim autorskim i živim emisijama izdvojio se i jutarnji program "Redakcija", koji vode Olja Lazarević i Vladimir Karalejić. Ovaj voditeljski par u ukrštenom intervjuu za TV Ekran govori o prvih godinu dana emisije, koja svakog radnog dana od sedam do 10 sati uz bogat i raznovrstan program budi svoje gledaoce.

Iako su u mnogo čemu različiti, ove kolege ipak imaju i sličnosti, pre svega strast prema novinarstvu i želju da u svakom trenutku budu tačni i prvi u informisanju onih koji im ukazuju pažnju i poverenje. Dok je Olja na Kurir televiziji od njenog osnivanja, Vladimir se mladom, ali ambicioznom timu priključio pre godinu dana. Prvo kao voditelj Dnevnika, a od pre četiri meseca i kao Oljin partner u "Redakciji".

Šta se promenilo od početka emitovanja jutarnjeg programa?

Olja: I tim, ali i sam koncept emisije. Najvažnije od svega je što smo napravili prepoznatljivu, a volela bih da verujem, i emisiju uz koji gledaoci vole da se razbuđuju.

Kada se vas dvoje budite?

Vladimir: U četiri. Olja: U 4.20.

Koja je to vrsta ljubavi prema poslu kad zbog njega toliko ranite?

Vladimir: Nije to samo ljubav, za mene je ovo i izazov. Dugo sam na televiziji, pa je bilo prirodno da se oprobam i u jutarnjem, koji je na Kurir televiziji po sadržaju blizak informativnom programu, gde sam najduže radio. Rano buđenje se kompenzuje dobrom energijom koju Olja i ja stvorimo čim se ujutro sretnemo. A veoma mi je važna i povratna reakcija gledalaca, koji kažu da smo pozitivni i kulturni. Olja: Iako smo neispavani, razbudimo se čim se raspričamo, a nekad i s gostima odlutamo od tema koje su bile povod da nam dođu u studio. To nas motiviše. Uz to, oduvek sam videla sebe kao voditeljku jutarnjeg programa, koji daje prostor svakome da se pokaže u različitim sferama i bude spontan. Vlada i ja se odlično slažemo i uspevamo da iskoristimo prostor koji nam je dat. Nije mi problem da ustajem ujutro, a u tome mi pomaže i moj četvorogodišnji sin, koji ne voli mnogo da spava.

Kako izgleda vaš radni dan?

Vladimir: Počinje u šminkernici... Olja: I tu ne možemo da se podnesemo, moramo oboje da budemo dive. (smeh) A posle emisije moramo da se spustimo na zemlju, vratimo pritisak i puls u normalnu, analiziramo emisiju i pripremimo se za sutrašnju. Često to nastavimo i posle radnog vremena, preko telefona...

Kad doručkujete?

Olja: Obožavam doručak i nikada mi nije bio problem da, čim otvorim oči, gvirnem u frižider, a tek posle popijem kafu. Ali onda sam upoznala Vladu, koji mi je objasnio da to što radim nije dobro, da je možda bolje da jedem posle emisije. Vladimir: To je savet nekoga ko je pobornik zdravog života. Kod nas Srba je najbolje da se odmah jede. A trebalo bi više da gladujemo i manje da se tešimo hranom.

Šta se dešava tokom emisije što neko ko je običan gledalac ne vidi?

Vladimir: Često se zapričamo s gostima pre nego što uđemo u program, a često žele da ostanu i pričaju s nama, pa imamo problem da zamenimo sagovornike. Nekad imamo i nepozvane goste, na primer, neke muve. (smeh) Desilo se da nam je koleginica koja je trebalo da se uključi s terena upala u reku. To sve nalaže brzo snalaženje u kritičnim trenucima. Treba brzo da reaguješ, budeš smiren i svestan situacije. Najiskreniji je živi program. Olja: I da hoćeš da prikriješ svoje pravo lice, nemoguće je. Kod mene uglavnom nervoza izazove nekontrolisano smejanje i šalu, a Vlada uglavnom učestvuje u tome. Tako prebrodimo krizne situacije.

Živi program donosi posebne izazove, gost može da zakasni, napusti studio...

Vladimir: Nikada ne znamo u kom smeru će otići razgovor. A imamo izuzetno sadržajnu emisiju, s mnogo tema. Veliki je izazov, ali i volimo da se snalazimo u trenutku. Da je sporiji program, ne bismo stvorili tu energiju. I volimo pozitivan stres, kroz koji i sebe bolje upoznajemo. Olja: Videćemo šta godine nose. (smeh)

Plašite li se da nekada nećete znati sve o određenoj temi ili se oslanjate na izreku da novinar ne mora sve da zna, ali da mora da zna ko zna?

Olja: Nije strašno reći "ne znam". Dešavalo mi se da sagovornik počne da me propituje, ali mu dam do znanja da ne znam i zamolim ga da objasni. Voditelji nisu svemoguća božanstva koja treba da znaju sve, tu smo da postavimo pitanje i sačekamo odgovor, da opipamo puls gledalaca, gosta i čitave javnosti. Imam pravo da nešto što nije moja sfera ne znam. Voditelj sam i ne volim da pametujem.

Kako birate teme?

Olja: Činjenica je da ne možemo da izmislimo temu ako je ne živimo. Na samom početku "Redakcije" imali smo nešto drugačiji koncept, ali desio se rat u Ukrajini i od tada je treći sat emisije posvećen njemu. Taj sukob utiče na naše živote, ljude zanima kako ćemo se grejati, kolika je cena benzina ili mleka.

Brend Kurir poznat je po sinergiji četiri platforme: printa, veba, televizije i društvenih mreža. Olakšava li to rad?

Vladimir: Da, i uz to reagujemo ako se nešto desi tokom trajanja emisije, trudimo se da budemo što aktuelniji, da imamo i informativnu notu, ali i da gledaoci dobiju servisne informacije. Olja: Jutarnji je uvod u ono što će gledaoci gledati do kraja dana na Kurir televiziji, u "Usijanju" ili "Dnevniku". To nosi i dodatnu odgovornost. Dešava se da uveče iskoči tema, nekad i dok spavamo, pa ujutro imamo samo pola sata da se pripremimo. Ipak, čini mi se da je Kurir televizija donela novi nivo u brzini informisanja. A najveći izazov jeste da budeš prvi i tačan.

Vladimire, da li je bilo teško iz "Dnevnika" preći u jutarnji program?

Vladimir: Pre svega sam novinar i prošao sam sve. Bio sam početnik koji donosi kafu starijim kolegama, reporter i urednik. Moj prezenterski deo karijere bio je samo jedna stepenica. Uz to, moja ličnost je takva da hoću sve da probam. Kada se sabere televizijsko novinarstvo, bogata plesna karijera i hobiji poput glume, već 25 godina sam pred publikom. Olja: Baš zbog iskustva u informativi Vlada je našoj emisiji doneo dozu ozbiljnosti. Jer ja umem malo i da odlutam, ali čim ga pogledam, shvatim da treba da spustim loptu.

Olja, koliko se televizija promenila za dve godine postojanja?

Olja: Menjalo se dosta toga i učili smo u hodu. Počeli smo 2020, koja je bila veoma izazovna, pa se ideja da se pokrene televizija u tom trenutku činila kao nešto što se možda graniči s ludilom. Ipak, raditi u takvom timu s takvim izazovima i takvim tempom smatram i najvećim benefitom na Kurir televiziji. Sve više se priča o našem programu, postali smo sve uticajniji, a to čujem čak i od gostiju koji dolaze u emisiju. Drago im je da budu kod nas u studiju, žele mnogo toga prvo nama da kažu, a i priznaju da vole da nas gledaju.

(Kurir.rs / Jasmina Antonijević Milošević)

