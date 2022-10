TRAGIČNA SUDBINA ZADESILA DRAGANA BJELOGRLIĆA: Izgubio oca, ali nije poslušao njegov savet! Ovu su detalji Bjeline životne priče

Dragan Bjelogrlić proslaviće danas 59. rođendan u krugu porodice i prijatelja. Glumac se nedavno vratio iz Skoplja, gde su mu organizatori Filmskog festivala jugoistočne Evrope uručili nagradu Evropa Prima 2022.

foto: Aleksandra Jankova

Srpski umetnik gostovao je prošle nedelje u Makedoniji s predstavom "Let iznad kukavičjeg gnezda" Beogradskog dramskog pozorišta, a dobio je još jedno priznanje. Univerzitet Evropa Prima dodelio je Bjelogrliću titulu počasnog profesora.

foto: Promo/Aleksandar Letić

Glumac i reditelj rođen je 10. oktobra 1963. u Opovu, ali je odrastao u Beogradu. Svako leta dolazio je u zavičaj svojih roditelja u Barandu, a komšije o njemu imaju samo lepe reči.

"Deda im je bio opančar, radnja mu je bila tu gde je kuća... A Dragan i Goran su bili momci kada su izgubili oca. Posle su se sami borili kroz život da uspeju. Njihova majka Nada se uvek borila da im obezbedi da imaju sve najbolje, a Dragan se sam trudio da uspe i da se školuje. Nije lako deci koja izgube jednog roditelja da nastave da se bore, ali oni su to ipak uspeli. Koliko god da im je bilo teško to što su odrastali bez oca, oni nikada to nisu pokazivali, već su se uvek trudili da budu bolji.

foto: Dragana Udovičić, Promo

Sećam se kada je dolazio ovde na raspuste, nikada nije pokazivao koliko mu je teško, već je stalno učio i borio se za opstanak u velikom gradu. Nije ni jednom ni drugom bilo lako, znate kako je kada dolazite iz malog mesta i u gradu pokušavate da se snađete. Svaka njima čast kako su uspeli tako u životu", ovako je za medije govorila njihova prva komšinica, koja dodaje da je njihov otac Tomislav, koji je, kao i majka Nada, ekonomista po struci, želeo da njegovi sinovi budu uspešni građevinski inženjeri, pa je tako Dragan upisao građevinski fakultet, ali je vrlo brzo prekinuo studije.

foto: Beta

Dragan je govorio o velikoj tugi i tragediji koja je zadesila njegovu porodicu.

"Meni je, nažalost, otac umro kad sam bio pred maturom. Jedan od poslednjih razgovora koji pamtim s njim dok je ležao u postelji bio je upravo taj da treba da se bavim ozbiljnim stvarima u životu, i to je podsvesno uticalo na moj odabir građevine. A u trenutku kada sam bio na studijama građevine, iako mi je ona dobro išla, shvatio sam da nije za mene. Postojala je zebnja moje majke i brata, ali nisu imali otpor prema toj odluci. Kako bi bilo da je moj otac ostao živ, to ne znam, mada mislim da ni tu ne bi bilo problema", govorio je svojevremeno Bjela.

foto: Damir Dervišagić

Dragan Bjelogrlić oženjen je Majom i imaju dvoje dece, ćerku Miju i sina Alekseja. Mija je diplomirala na Fakultetu političkih nauka i postala diplomirani politikolog. Aleksej je upisao glumu, te krenuo tatinim stopama.

foto: PR/Nebojša Babić

Našeg proslavljenog glumca do kraja godine čeka snimanje druge sezone serije "Tajkun", ali i filma "Lančana reakcija". U filmu glume istaknuti francuski glumci Aleksis Manenti (dobitnik nagrade Cezar za film "Jadnici"), Žeremi Laert i Olivije Bartelemi, dok srpski deo ekipe predvode Radivoje Raša Bukvić, Predrag Miki Manojlović, Jovan Jovanović i Alisa Radaković.

foto: Aleksandar Levajković

Kurir.rs

Bonus video:

04:57 Bjelogrlić Hladni rat nije nikad prestao poruka Putinu