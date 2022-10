SEKA SABLIĆ OTKRILA ZAŠTO SEBE NE SMATRA DUHOVITOM: Na prirodan način LUPIM nešto i ljudi se SMEJU! Evo KAKVA je prema KOMŠIJAMA

Naša čuvena glumica Jelisaveta Seka Sablić odavno je publiku navikla na dobar provod uz filmove i serije u kojima igra.

Osmeh na lice vratiće nam i u novom ostvarenju "Komedija na tri sprata", rediteljke Sandre Mitrović, čija je premijera zakazana za 19. oktobar, a u kojem će oživeti lik Živke. Ova dramska umetnica i u osmoj deceniji života zrači pokretačkom energijom, što, kako kaže, duguje jednostavnom stilu života u kome iskrenost nema alternativu.

Srele smo se na novinarskoj projekciji filma u kojem, kroz komične i često sulude avanture stanara naizgled sasvim obične zgrade, otkrivamo da su komšije najpotrebnije jedne drugima u teškim trenucima. Pošto pričamo o komediji, Seka je samo za Kurir samouvereno otkrila da u privatnom životu uopšte nije duhovita.

- Nisam talentovana za to. Na prirodan način lupim nešto i ljudi se smeju. Spontanost i iskrenost čine me duhovitom. Ljudi pamte moje anegdote, jer ja hrabro i istinito reagujem na sve što se dešava oko mene - počela je dramska umetnica, a potom otkrila kako se našla u još jednoj komediji.

- Kad pročitam scenario, vidim da li je za mene. Glumac nikada ne zna da li će moći ili ne nešto da odigra, jer ne možeš da znaš dokle možeš da ideš. Zadovoljna sam kako je ispala Živka. Jeste da izgleda grozno, ali to su moje godine. Ranije nisam volela da gledam sebe, a sada to često radim kako bih uvidela svoje greške - kaže Seka, koja je bila spremna da pojasni radnju filma.

- Kao što naslov kaže, prati život ljudi koji žive u jednoj maloj zgradi od tri sprata. U svakoj kući možemo da nađemo takve likove. Moja Živka je kičma tradicije duboko ukorenjene u ovu priču, ona je neko ko slavi i želi da ugosti celu zgradu, da se svi koji dođu kod nje lepo najedu i napiju.

Povod Živkinog slavlja jeste izlazak njenog sina iz zatvora. Zanimljivo mi je to da je ona majka, poštena Srpkinja, pravoslavka, koja se pridržava svih moralnih načela, ali se miri sa sudbinom ko je zapravo njen sin i rado odlazi u zatvor da ga poseti.

Sa svojim likom sličnost je pronašla u odnosu prema deci, što ju je i najviše privuklo scenariju.

- Živka ne liči na mene, ali imamo sličnosti u odnosu prema sinu. Ranije sam gledala dokumentarce o ozbiljnim kriminalcima i tu videla da su ih majke prihvatale šta god da urade. To me je i privuklo ovoj priči. Bilo mi je provokativno da uspem da izgradim ovaj lik. Živka je prihvatila sve što se dešava u životu svog sina i raduje se njegovom izlasku iako zna da će on ponovo da se vrati u zatvor. Njena sreća se najbolje videla kada je komšijama stalno ponavljala: "Danas mi je slava" - objasnila je glumica i, u skladu sa temom filma, dodala:

- Volim sve komšije, sve ih razumem, poštujem i cenim, ali moj život se sastoji od moje porodice i posla kojim se bavim. Pokušavam da se odmorim, jer sam u poznim godinama - zaključila je glumica.

