USPELA JE DA POBEDI DEPRESIJU, GUBITAK OCA I SESTRE: Mia Begović opet u SRBIJI, i evo šta kaže o JUGOSLAVIJI, GLUMI I HONORARIMA

Hrvatska glumica Mia Begović ima bogatu, uspešnu glumačku karijeru. Bila je na našim prostorima jedna od prvih umetnica koje su igrale u telenovelama kao što su bili "Ponos Ratkajevih" i "Vila Marija".

Ona je nedavno boravila u Beogradu, jer je bila na čelu žirija na Festivalu drama i serija FEDIS, a tokom jednog od panela prisetila se i jedne od svojih prvih uloga u ostvarenju Želimira Žilnika "Lijepe žene prolaze kroz grad", koji je uradila pre gotovo četiri decenije.

- Ne da nije bilo novca za dnevnice, nego niko od nas nije imao dovoljno da kupimo išta više od krompira. Ali smo radili, penjali smo se bez osiguranja po krovovima jer je trebalo nešto snimiti. Bila nam je čast da radimo sa Žilnikom i bili smo spremni sve da žrtvujemo. Bukvalno smo čekali da sedne nekakav honorar nekome od nas, pa da kupimo krilca - rekla je Mia i dodala:

- I danas je to gotovo isto, kada neko prepoznaje to što radimo je dobro i mi ostajemo zajedno. Nije sve uvek idealno, ali to je jedan od razloga što serije sa ovih područja dobijaju sve više nagrada. I kad se pada, kriza je ili nastupi kovid, mi se dajemo. Snimali smo i u vreme kovida, gde je trebalo psihološki izdržati kontinuitet, a mi smo padali i ponovo smo ustajali.

Mia trenutno u Zagrebu priprema novi pozorišni komad, a nada se da će biti prilike da zaigra i u nekoj novoj domaćoj seriji. Beograd još čeka da vidi njenu monodramu "Sve što sam prećutala", koju je pisala čak godinu dana. Ona je 2000. godine izgubila sestru Enu, ali je uspela da pobedi depresiju.

- Pošto su se u mom životu događale stvari koje su iz temelja promenile moju svakodnevicu, kao i pogled na svet - prvo odlazak mog tate, a zatim i Ene - već jako dugo, 20 godina, imam potrebu nešto da kažem. Naime, u javnost često izlazi ono što javnost prepozna kao istinu, a ono što nam se zaista događa, što nas formira, ne izlazi ili barem nije tačno artikulisano. To saznanje mi je bilo okidač da sednem i napišem monodramu. Jedva čekam da je izvedem i u Beogradu - kratko nam je rekla Mia Begović.

