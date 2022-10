TRAGIČAN ŽIVOT HAGRIDA IZ HARIJA POTERA: Poslednjih godina glumac spavao u iznajmljenoj štali, slabo izlazio i jedva se kretao

Škotski glumac Robi Koltrejn je preminuo u 72 godini. On je najpoznatiji je ulozi simpatičnog diva Rubijusa Hagrida iz filmova o Hariju Poteru.

Glumeći čuvara ključeva i poseda u Hogvortsu zaradio je milione i osvojio srca obožavatelja širom sveta. Međutim, njegov život nimalo nije ličio na život tipičnih filmskih zvezda, naprotiv.

Koltrejn je poslednje dve decenije živeo u istoj unajmljenoj prenamenjenoj štali u brdima zapadno od industrijskog dela Glazgova i plaćao mesečnu stanarinu u iznosu od hiljadu funti, pisao je OK Magazine prošle godine, koji je objavio i prve ekskluzivne fotografije glumčevog doma.

Za pomenuti časopis je progovorio njegov zabrinuti stanodavac Endru Edmonstoun, inače i aristokrata koji je u krvnom srodstvu sa suprugom princa Čarlsa, vojvotkinjom Kamilom. Otkrio je da omiljeni Hagrid živi povučeno i tužno otkako se pojavio u zadnjem filmu o Hariju Poteru pre 10 godina.

On je tada pričao kako se glumac potpuno povukao iz javnosti i gotovo nikada ne napušta kuću te da ga, iako mu je stanodavac, uživo nije video već četiri godine. Prema pričama prijatelja i komšija, glumac je zbog bolnog osteoartritisa već pet godina u invalidskim kolicima, te je postao zatvorenik sopstvenog doma.

Ipak, glumac se prošle godine ipak pojavio u televizijskom specijalu povodom obeležavanja 20. godišnjice prvog filma iz franšize Hari Poter i šokirao brojne fanove koji nisu znali da je u kolicima.

Na društvenim mrežama neki su se prisetili susreta s njim u jednoj lokalnoj prodavnici u kojoj je kupovao alkohol, a opisivali su ga kao zastrašujućeg i neurednog tipa s masnom kosom.

Pre nego što je glumio Hagrida, Koltrejn je bio najpoznatiji po ulozi u britanskom sitkomu "Cracker".

Kada je u pitanju njegov privatni života, glumac je od 1999. do 2003. godine bio u braku s Ronom Gemel, s kojom ima sina i ćerku, a prošle godine je u retkom intervjuu za novine otkrio da je u vezi poslednjih 12 godina, ali ništa više od toga.

Koltrejn je rođen kao Entoni Robert Mekmilan u Ruterglenu u Škotskoj 1950. godine. Poneo je umetničko ime Koltrejn u svojim ranim dvadesetim u čast džez saksofoniste Džona Koltrejna i probio se u Birnovoj pozorišnoj produkciji The Slab Boys. Rane filmske uloge uključivale su Fleša Gordona i Mona Lizu pre nego što se pojavio na malom ekranu u Tutti Frutti, a zatim u Blackadder the Third.

Takođe je nezaboravno igrao Papu u komediji Papa mora da umre iz 1991. Kreker je doneo uspeh 1990-ih, a Koltrejn je debitovao u Hariju Poteru 2001. Prema izveštajima, J.K. Rovling je imala Koltrejna na vrhu liste da igra Hagrida i, kada su je pitali koga bi volela da vidi u toj ulozi, odgovorila je „ Robi Koltrejn za Hagrida” u dahu. Dobio je titulu OBE 2006.

