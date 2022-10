PRODAO SAM MILIONE KNJIGA, ALI ŽELIM DA KUPIM SAMO JEDNU STVAR! Da je u Americi, Ljubivoje Ršumović bi imao svoj privatni avion

Publika se uželela lepe književnosti i druženja s piscima, a najviše autograma prvih dana Sajma knjiga u Beogradu podelio je Ljubivoje Ršumović.

Od otvaranja kapija čitaoci od 7 do 77 čekali su strpljivo u redu da se fotografišu i porazgovaraju s najtiražnijim piscem za decu.

- Tokom protekle dve godine nisam sedeo skrštenih ruku. Izašle su tri knjige, a pripremljena su i moja dva nova rukopisa. Nedostajao mi je sajam kao okupljanje i druženje s kolegama, a ne smemo zaboraviti i njegov važan trgovački aspekt. Uživam da napišem posvetu, posebno najmlađima, koji još ne znaju ni da čitaju, a uvek su kad se fotografišu sa mnom fascinirani knjigom i celim događajem. To je početak ljubavi prema knjizi i želji za čitanjem. Ona je na početku samo igračka i mogu da je unište, ali je drže u svojim rukama - govori Ršumović.

Pisac je svakog dana na štandu fondacije "Ršum" i svoje akademije "Saradnici sunca", a sve osnovce pozvao je da pošalju svoje radove na njegov nagradni konkurs. On više ne vodi evidenciju koliko je knjiga prodao.

- Novinar Radovan Popović je objavio to pre više od 25 godina. Bilo je tada prodato 1.600.000 primeraka. Išao sam tih godina na turneju s pozorištem "Boško Buha" u Švedsku i ljudi su me pitali da li sam došao svojim privatnim avionom. Mislili su da imam jedno četiri miliona dolara na bankovnom računu. Bilo je to sve u šali. Međutim, poslednjih godina moj izdavač "Laguna" veoma uvažava svoje pisce. Svakog meseca dobijam izveštaj koliko je mojih knjiga prodato. To je ranije bilo nezamislivo. Nadam se da ću moći od honorara da se sebi kupim električni trotinet - kroz osmeh kaže Ršum.

