U GODINAMA SAM KADA NEMAM NEKOG VELIKOG ZADOVOLJSTVA: Ljubivoje Ršumović otkrio šta mu je najlepši kompliment, a OVAKO JE ODRASTAO

U okviru bogatog pratećeg programa Kids festa, koji počinje 16. i traje do 23. oktobra, čuveni pesnik Ljubivoje Ršumović održaće jednu od radionica za decu.

Šest decenija stvaralačkog rada, više od sto objavljenih knjiga, oko 600 televizijskih emisija, na desetine pozorišnih scenarija i najvećih književnih nagrada lična karta su ovog velikog pisca, čije se pesme za najmlađe prenose s generacije na generaciju. Nostalgičan razgovor za Kurir počinje otkrivajući kako se sprema za susret sa mališanima na Kids festu.

Šta im pripremate?

- Majstor pisanja reči ne može da napravi drugačiju radionicu do toga da im čita svoja sačinjenija, pesme. Pošto će Uroš Petrović biti sa mnom, njemu prepuštam da bude zanimljiviji. Potrudiću se da napišem neke nove stihove i slogane.

Da li će vaši unuci doći na festival?

- Film nije u mom glavnom planu, ali znam da će moji unuci dolaziti svakog dana, što me raduje. Moji sinovi Vuk, Mihailo i Branko voleli su film od malih nogu i preko 50 puta su gledali "101 dalmatinca". Tako su zavoleli film. Deca lakše sa životinjama nađu zajednički jezik. Time se pomalo bavim i u prozi.

Postoji li danas dobar TV program za decu?

- Pokušavao sam da ga pronađem negde na nekoj od televizija, nešto što je namenjeno mladim ljudima i, nažalost, nisam uspeo. To je prava šteta. Svaka televizija je, između ostalog, i vaspitna ustanova. Reklame kojima smo preplavljeni potpuno su besmislene jer loše utiču na decu. Pogrešne vrednosti se promovišu, a deca to upijaju. Ona uče da sve ima cenu 3.999 dinara. To je nakaradna estetika i pedagogija. Mlade generacije odrastaju uz plastične puške i mitraljeze.

Nemam ništa protiv igrica, ali bi trebalo izbaciti sve ono što nije vaspitno za mlade ljude, a ni za odrasle. Uopšte me ne čudi što je u Rusiji pre nekoliko dana neko uzeo pušku i ubio trinaestoro dece u školi. To je posledica gledanja filmova sa ubistvima i tučama.

Kako održati pažnju deci u svetu digitalnih medija?

- Dozvoljena je svaka vrsta književnosti osim dosadne. Treba više pažnje posvetiti detinjstvu kao fenomenu i tajni. U vreme kada se ličnost čoveka formira, mladi ljudi su u rukama roditelja koji moraju da, na neki način, omoguće deci da se bave onim što žele. Mladi treba da imaju dozu slobode za koju će se izboriti njihovi roditelji.

Objavili ste preko 100 knjiga. Sećate li se kako je sve počelo?

- Volim da se setim svog detinjstva i često kažem da sve što sam uradio potiče iz malog zabačenog sela Ljubiš. Nismo mogli da kupimo igračke, sami smo ih pravili. Kažu mi da imam zlatne ruke, sam pravim drvene kašike. Roditelji su me vaspitavali ličnim primerom, a ja sam uz njih radio ono što je bila moja dužnost. To je najbolje vaspitanje.

Koji je najlepši kompliment koji ste dobili od nekog deteta?

- Kompliment mi je kada neka starija žena vodi unuka i hoće da ga upozna sa mnom, a meni kaže: "Odrastala sam uz vašu poeziju."

Žalite li zbog nečega?

- Nemam buran život. Putovao sam po svetu zahvaljujući televiziji, i to mi je veliko bogatstvo. Snimao sam i na Šri Lanki.

Pišete li nove priče?

- U godinama sam kada nemam nekog velikog zadovoljstva. Svakog petka u klubu igram šah, volim da čitam i rešavam sudoku. Sad mi je izašla autobiografska knjiga "Dva jaja na oko", sastavljena od zanimljivih detalja iz mog novinarskog posla. Toga ima mnogo, pa me teraju da objavim knjigu "Tri jaja na oko".

