VERA JE ŽENSKI DŽEJMS BOND: Jovana Stojiljković o vezi između ova dva filmska junaka i TAJNAMA, a evo šta kaže o SCENAMA NASILJA

Dugo očekivani domaći špijunski triler "Vera" Nedeljka Kovačića, premijerno će biti prikazan 9. novembra u Beogradu, a već sutradan krenuće njegova redovna bisokopska distribucija širom zemlje.

foto: Nebojša Babić / Promo

Jovana Stojiljković u glavnoj ulozi fantastično donosi Veru Pešić, koja u lavirintu špijunskih igara na Balkanu opstaje među jugoslovenskim, nemačkim i britanskim špijunima s dvostrukim i trostrukim agendama, sama, bez ideologije, ali odlučna da se bori i preživi. O neponovljivom iskusvtu pred kamerom Jovana govori u intervjuu za Kurir.

Špijunaža je tajnovit zanat. Kako je bilo ući u cipele agenta?

- U odnosu na broj snimajućih dana bilo je izuzetno teško, ali i izazovno ući u Verin lik, jer krije toliko tajni. Uvek krijemo nešto u životu, a kod nje je to bilo trostruko povećano i pojačano. Bilo mi je zanimljivo da otkrijem kada je ona svoja, kada otkriva ono što je njeno i koliko laže i kad je u životnoj opasnosti pa se samo bori da preživi.

O Veri se veoma malo zna, tako da je moj oslonac za građenje uloge pre svega bio scenario i način na koji je ona u njemu prikazana. Filmski lik jeste zasnovan na istorijskoj ličnosti, ali istovremeno donosi i njenu ljudsku stranu.

foto: Nebojša Babić / Promo

Danas je retkost da je žena centralni junak neke priče. Da li vas je iznenadila ovakva uloga?

- Prijatno me izenadilo kad su me pozvali na kasting za film o jednoj ženi. Nije atraktivno da se snima film o ženama, uvek smo mi od muškaraca pravili idole. Kada vidimo muškarca u glavnoj ulozi nama je to normalno. Danas je retkost da su žene junakinje i glavni protagonisti u bilo čemu.

foto: Nebojša Babić / Promo

Da li je Vera srpski Džejms Bond?

- Vera je agent i u tom smislu je slična Džejmsu Bondu, ali u konstekstu ličnosti je nešto sasvim drugačije. Vera je samo devojčica koja je došla iz Sijarinske banje i izgubljena je, ali će postati opasan igrač.

foto: Promo GFC

Film prikazuje i mučne scene nasilja koje su je zadesile. Koliko vam je partner u tim scenama pomogao?

- Aleksandar Srećković je divan glumac, ali i veliki negativac u filmu. Imali smo strašne scene mučenja koje smo morali da snimimo i mnogo mi je pomogo da ih lakše i prirodnije iznesem. Vera je preživela grozne stvari i nadam se da smo uspeli da dočaramo kroz šta je sve prošla u tih nekoliko godina koje je provela u Beogradu. Olakšao mi je mnoge momente, naročito scene sa nasiljem. Kubura je veliki profesionalac i zadovoljstvo mi je što smo snimali.

foto: Nebojša Babić / Promo

Po čemu ćete pamtiti snimanje?

- Prvi put sam bila u kadru sa Nikolom Kojom koji je veliki glumac i fantastičan profesionalac. Utkao je svoj šarm u film. A izuzetno je šarmantan i mnogo nas je zabavio na setu. Divno sam radila i sa Petrom Zekavicom, koji je nešto potpuno novo na našoj glumačkoj sceni.

foto: Nebojša Babić / Promo

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:11 KO ŽIV, KO MRTAV Film koji ćemo uskoro gledati u bioskopima, a potpisuje ga mladi glumac Rade Ćosić