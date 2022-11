LEPA SRPKINJA NADALU TEPA LJUBAVI: Danas se ne odvaja od LEPE BRENE, bila je na EVROVIZIJI, a unuka je glumačke LEGENDE

Pre 16 godina preminuo je Petar Banićević (1930-2006), velikan srpske i jugoslovenske pozorišne scene, filma i televizije.

Poznati umetnik rođen je u Nikšiću 1930. godine, a glumu je studirao na Akademiji za pozorišnu umetnost u Beogradu, u klasi profesora Raše Plaovića. Narodnom pozorištu u Beogradu ostao je veran od prvog angažmana do kraja života. Starija publika pamti ga iz ranog spektakla "Sutjeska" u ulozi kapetana Vilijama Dikina, dok je mlađima omiljen kao doktor Vulović u seriji "Srećni ljudi".

Unuka slavnog glumca je Iva Banićević, koja na svom Instagramu ima fotografiju u društvu Rafaela Nadala.

"Rafice ljubavi", napisala je ona uz ovu fotografiju.

Iva je sa grupom Balkanika bila na Evroviziji, a danas je prateći vokal u bendu Lepe Brene.

- Lepa Brena, nesporno najveća zvezda na Balkanu, zaista je veliki profesionalac. Ujedno, ona je snažna, duhovita i topla osoba. Uživam radeći sa njom - rekla je Iva za Telegraf.

Za Kurir pevačica je povodom godišnjice od njegove smrti govorila o svom dedi.

- On je bio moj ulaz u umetnost. Zajedno smo, iako sam bila relativno mala, gledali balet dosta pojačanog zvuka, netremice... Pravio je predstave ni od čega. Imao je za mene strpljenje i blagost, pričao mi je priče, čitao knjige... Imali smo naš svet, koji sam tako volela. Bio je topao, pun ljubavi, obožavao me je i to sam mogla da primetim u svakoj njegovoj reči, gestu i osmehu - govorila je za Kurir Iva.

Za izuzetna glumačka ostvarenja Petar Banićević je dobio sve prestižne nagrade u zemlji, uključujući i Dobričin prsten. Igrao je u dvadesetak filmova i više od 50 televizijskih drama i serija. Ostavio je iza sebe i pet uspešnih glumačkih generacija na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, a imao je i glumačku klasu na Akademiji umetnosti "Braća Karić" u Beogradu.

Narodno pozorište je 2010. godine ustanovilo nagradu "Petar Banićević", koja se dodeljuje mladim glumcima. Dosadašnji laureati su: Igor Đorđević, Nenad Stojmenović, Miloš Đorđević, Nada Šargin, Pavle Jerinić, Sena Đorović, Bojan Krivokapić i Suzana Lukić.

