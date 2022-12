MALA ZONE JE PORASLA I IZGLEDA KAO MILION DOLARA: Napunila je 32 godine, a evo šta Jana Milosavljević kaže u ulozi koju svi VOLIMO

Jana Milosavljević je još kao dete sa 11 godina osvojila srce publike u najgledanijem srpskom filmu svih vremena "Zona Zamfirova".

U međuvremenu, završila je glumu u Novom Sadu kod Jasne Đuričić, postala je i majka, a sada uspešno nosi repertoar Beogradskog dramskog pozorišta.

Glumica danas proslavlja 32. rođendan, a čestitke joj stižu sa svih strana.

"Hvala ti što je tvoja radost, igra i sreća uvek na radost, igru i sreću svih tvojih prijatelj! Srećan ti rođendan", piše u čestitki njenog kolege Aleksandra Mede Jovanovića.

U BDP je nedavno imala premijeru "Božanstvene komedije", gde je pokazala da je i dalje u dobroj formi.

Glumu je odabrala kao životni poziv, a kroz posao je pronašla ljubav svog života reditelja Filipa Gajića. Par je 2017. godine dobio sina Joakima. Kako je sama Jana jednom prilikom ispričala, ona i Filip čitavih mesec dana nakon rođenja sina nisu mogli da se dogovore oko imena koje će mu dati.

Glumici ovo je prvo dete, dok Filip iz prethodna dva braka ima još troje naslednika. Jana je inače ćerka muzičara Nenada Milosavljevića, frontmena grupe Galija,a ulogu male Zone dobila je uz njegovu pomoć.

- To je bio naš najgledaniji film i moje prvo pojavljivanje pred kamerom. To je za mene, koja sam tada imala 11 godina, bilo zabavno iskustvo koje nisam shvatila previše ozbiljno. Danas mi je drago što sam bila deo te ekipe, ali ipak se nadam da će biti drugih uloga koje će me obeležiti u budućnosti - govorila je svojevremeno za Kurir Jana.

