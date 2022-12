LJUBAV JE JOŠ UVEK ŽIVA: Lajbah u Beogradu ponovo posle 3 godine, a kultni sastav objavio je obradu PESME jednog VELIKANA

Jedna od najprovokativnijih i najpopularnijih grupa sa prostora bivše Jugoslavije, svima dobro poznati, kultni slovenački sastav Lajbah ( Laibach) nastupiće ponovo pred beogradskom publikom, posle tačno tri godine na istom mestu, u mts Dvorani 20. decembra.

Bend će održati koncert u okviru turneje "Love is Still Alive"( Ljubav je još uvek živa), na kojoj predstavlja istoimeni projekat. Ovaj projekat naći će se uskoro i na vinilu i CD.

Reč je o materijalu koji se odnosi na naučnofantastični film iz žanra crne komedije, Iron Sky - The Coming Race (Gvozdeno nebo – nadolazeča rasa), za koji je grupa Lajbah pripremila originalnu muziku.

Uz to, grupa će predstaviti odabrane numere sa svojih nedavno objavljenih albuma, uključujući neke starije pesme sa svojih predstojećih projekata i set Laibach klasika, koji se protežu od ranih 80-ih do danas, ali i ovih dana objavljenu preradu pesme Leonarda Koena – The Future (Budućnost) , za koju engleski magazin The Quietus u svojoj recenziji kaže: "Većina obrada Leonarda Koena su sentimentalne pesme u kojima nedostaje Koenova mračna duhovitost, ali ova verzija "The Future" od Laibacha je krajnje fantastična“ - Luke Turner (The Quietus).

Karte su prodaji na blagajni dvorane.

