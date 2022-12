SUPRUG RUŽICE SOKIĆ ISPUNIO NJENU POSLEDNJU ŽELJU: Miki Lukić je ovako govorio o svojoj ženi, a zbog ovoga nisu imali naslednike

Fondaciju posvećenu legendarnoj glumici, koja nosi njeno ime "Ružica Sokić" osnovao je, njen suprug, Miroslav Miki Lukić posle njene smrti, kako bi joj ispunio poslednju želju.

Nagrada je ustanovljena 2014. godine i dodeljuje se svake godine 14. decembra na dan njenog rođenja. Ove godine prestižno priznanje pripalo je Kalini Kovačević kao najboljoj mladoj glumici.

Miroslav je bio gospodin starog kova. Pre prenzije radio je kao ekonomista i upravljao je jednim ogromnim jugoslovenskim preduzećem. Na njegovim plećima ležialo zaveštanje koje je kroz svoje obimno delo, ali i čitavim svojim životom, budućim generacijama ostavila Ružica Sokić.

Fondacija koju je osnovao trebalo bi da na godišnjem nivou dodeljuje nagrade mladim talentima iz svih oblasti dramskih umetnosti. To je upravo ono što bi Ružica želela i od njega i od sebe.

- Samo da me ne zaboraviš - bile su poslednje reči dive jugoslovenskog glumišta Ružice Sokić koje je uputila suprugu Miroslavu Lukiću na samrti. Sa suzama u očima ove reči preneo je medijima.

- Trudim se da je ne zaboravim. Samo se trudim. Valjda sam uspeo. Želim da to ostane i posle mene. Od blizu 60 godina njenog umetničkog života, proveo sam s njom polovinu i bio aktivan svedok lepote i robovanja glumačkom pozivu.

Glumci nose sudbinu da su brže zaboravljeni, zbog generacijskih promena, nego drugi umetnici koji ostavljaju materijalna dela. Zato sam odlučio da potpomognem potrebu trajnog sećanja na veliku Ružicu Sokić, tako što ću formirati fondaciju čiji će cilj biti potpomaganje razvoju pozorišne i filmske umetnosti, putem podrške i pomoći pojedinim umetnicima ili programima zemlje Srbije - govorio je Lukić za Kurir.

Udruženje Adligat i Fondacija Ružice Sokić potpisali su protokol o saradnji, tako da će u budućnosti zajedno čuvati sećanje na lik i delo slavne umetnice. Ružica ima još jedan legat pri Kinoteci.

Njih dvoje bili su godinama u braku, ali dece nisu imali, jer se glumica plašila.

- Želja za karijerom je najviše uticala na to da prihvatim činjenicu da nikada neću imati dete. Bojala sam se da zastanem, a i plašila sam se porođaja - iskreno je govorila Ružica.

Velika umetnica bila je teško bolesna, a nedugo nakon što su otkrili da boluje od Alchajmera koji ju je izjedao, je preminula.

- Nije shvatala da je bolesna. Ni ja nisam prepoznao da je toliko bolesna. Imala je operaciju 2012. godine i usledila je neugodna situacija. Trebalo je da ode na rehabilitaciju, tada više nije igrala. Pokušala je da odigra još jednu predstavu u januaru 2013. godine. Mučila se s njom dosta. Nije mogla da se seti teksta, pa je imala šaptača - ovako je o njenim poslednjim danima govorio njen suprug.

Posetili su brojne lekare u Beogradu, kako bi joj što više olakšali tegobe koje joj je ta teška bolest zadavala.

- Bilo je jasno da se sa njom nešto dešava, ali smo mislili da je to donekle normalno za ljude u tim godinama. Nekad se to zove demencija, nekada Alchajmer. Hvala bogu, nije se dugo mučila. To su bolesti koje mogu da traju i da budu mučenje - govorio je on.

