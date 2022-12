NEOBIČNA NOVOGODIŠNJA OČEKIVANJA: U AMAZONIJI sunarodnike ŠAMANI leče na jedan način, a evo šta kod nas kažu PSIHOTERAPEUTI

U Palati umetnosti Madlena nedavno je organizovana tribina posvećena godini na izmaku i priči o očekivanjima svih ljudi bez obzira na to u kom delu sveta žive. Njen moderator, istaknuta televizijska autorka Tanja Peternek Aleksić povezala je Maju Iskjerdo, profesora doktora i predsednicu Udruženja srpsko-peruanskog prijateljstva, i doktora Aleksandra Misojčića, psihoterapeuta, psihijatra i pisca, autora knjige "Grad".

foto: Nikola Ilić

- Ideja je bila da se ljudi, kojih je te večeri u publici bilo više od 120, na određeni način zajedno pozdrave od godine koja je za nama, ali i suoče sa svim onim što su nam bile pretnje: od pandemije, preko ratova do ekonomske krize. Pokazalo se da je ova vrsta tribine neophodna jer predstavlja i vrstu podele iskustava profesionalaca, gostiju predavača i publike koja ima potrebu da kaže šta želi.

foto: Printscreen/RTS

Baš onako kako je dr Misojčić rekao, važno je živeti u sadašnjem trenutku, jer budućnost će uskoro doći i biti sadašnjost. Bitno je da se suočavamo s brigama i strahovima, ali i da verujemo da će stvari koje dolaze uvek biti bolje od trenutnih - kaže Tanja i otkriva da je posredovala upoznavanju svojih sagovornika.

- Cela priča je krenula od toga da čujemo kako psihoterapeuti vide Nove godine, nova očekivanja i taj prazan list papira koji svako od nas treba da ispiše velikim odlukama. Ali pored doktora Misojčića, bila je potrebna još jedna osoba koja bi iz druge vizure govorila o tome. Birala sam Maju Iskjerdo da nam, kao neko ko je imao priliku da odrasta i ovde i u Amazoniji, osvetli pogled na to kako se ljudi - bez obzira na to gde žive i da li im Nova godina pada 21. juna, kao što tradicionalno pada tamo, ili 1. januara kao na našoj strani civilizacije - ne razlikuju.

foto: Ana Popović

Drugačiji su načini dočekivanja, rituali i tradicije, ali su želje svih ljudi iste. Moja uloga je bila da dve različite priče spojim u celinu. Dok u Amazoniji šamani leče sunarodnike na jedan način, psihoterapeuti to kod nas rade drugačije, a u takvim različitostima se pronašla jedna zajednička stvar, a to je reč. Lepa reč i priča koja ljudima govori o tome da život uvek ima smisla, sve do poslednjeg trenutka - zaključuje Tanja.

foto: Ana Popović

Inače, tribina je okupila brojne predstavnike kulturnog života Beograda, među kojima su, pored Madlene i Filipa Ceptera, bili reditelj Zdravko Šotra i profesorka Neda Todorović, slikar Milan Cile Marinković sa suprugom, glumac Tihomir Stanić i mnogi drugi.

(Kurir.rs / Jasmina Antonijević Milošević)

Bonus video:

//=str_replace(".m3u8",".mp4", $dataUrl) ?> 03:17 POBEDITE ZAUVEK NAPADE PANIKE I ANKSIOZNOST UZ OVE TRIKOVE! Psihoterapeut Kovačević pokazala kako