MLADI GLUMAC IMA SAMO DVE ŽELJE, A DONEO JE I VAŽNU ODLUKU: Voleo bih da sam sebi stvorim svoj dom i gradim porodicu!

Glumac Đorđe Mišina pamtiće prošlu godinu po snimanju nastavka "Azbuke našeg života", ali i po uspehu serije "U klinču", gde igra jednu od zapaženijih uloga. Tokom snimanja upoznao je i muzičara Mihajla Veruovića Vojaža, kom je ovde poverena glavna uloga, kao i u drugoj sezoni, čije je snimanje uveliko u toku.

- Vojaž je pre svega talentovan, a talenat sam po sebi može da se iskazuje kroz različite stvari. Umetnost je jedna, a on je pokazao da je multitalentovan. Kao što i na Zapadu imamo dosta multimedijalnih glumaca, on je kod nas začetnik nove ere. Svako ima svoj put, ne treba nikoga potcenjivati. Sujeta je kao ptica, ako je pustiš da leti, to je okej, ali ako se ugnezdi, ne valja. Možda zvuči sebično, ali to je dobro za mene ako je on maksimalno dobar, jer to znači da će naše scene biti odlične - kaže Đorđe i otkriva da li bi se po toj logici nekada prepustio muzici.

- Nisam razmišljao o tome. Imao sam ambicije što se tiče raznih stvari. Mogao sam da budem stolar pre svega, ali postao sam glumac. Živim za sadašnji trenutak. Gde će me sutra odvesti - ne znam, ne bih se bunio, ali samo ako bih mogao maksimalno da stanem iza toga, kao što je to slučaj s glumom.

Glumac je s nama podelio i svoje želje u novoj godini.

- Imam ih dve. Jednu skromnu - sreću i radost, a ono što bih posebno voleo jeste da dobijem priliku i sam sebi stvorim svoj dom i gradim porodicu. Iza sebe bih ostavio ove uloge koje su se izređale i pravio bih nove u novim sezonama serija i novim filmskim ostvarenjima - zaključuje Mišina za TV Ekran.

