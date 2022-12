DA LI SE MEĐU NJIMA KRIJE NOVI DRAGAN NIKOLIĆ? Oni su mlade nade srpskog glumišta! DOBRO ZAPAMTITE NJIHOVA IMENA

Poslednjih godina na nebesku scenu preselili su se velikani pozorišne i filmske scene od Dragana Nikolića preko Mire Stupice do Milene Dravić. U javnosti se uvek polemiše da oni neće imati dostojne naslednike. Ipak, na njihovo mesto u pozorištu i na filmu dolaze mlada i nova lica, a Kurir vam predstavlja naš izbor mladih muških zvezda u usponu.

1. Vukašin Jovanović

Pozorište na Terazijama u petak je svečano obeležilo 73 godine postojanja tradicionalnom dodelom priznanja za dostignuća u prethodnoj godini članovima kolektiva i saradnicima. Nagrada za glumačku bravuru "Janoš Tot" pripala je Vukašinu Jovanoviću za ulogu Bogdana u mjuziklu "Crni leptir". Mladi glumac i sin legende Dubravka Jovanovića samo nastavlja da niže uspehe. U 2022. bio je deo ekipe američkog filma "Gospodar pakla", a prethodnih je ostvario uloge serijima "Švindleri" i "Drim-tim", u pozorištu u predstavi "Tica", a na 56. Filmskim susretima u Nišu Vukašinu je pripala nagrada za debitantsku ulogu u filmu "Jedini izlaz".

foto: ATA images

"Lagao bih ako bih rekao da nije teško. Opet, radi se više nego pre nekoliko godina. E sad, zavisi u kom kontekstu se misli na reč prepoznat. Važno je da se ti sam sa sobom prepoznaš, da radiš na svom razvitku i sazrevanju kao glumac, umetnik, čovek. Ovo ostalo - popularnosti, intervjui itd. - to je lepo, dođe, a i prođe. Nije to merilo uspeha i veličine. Biti empatičan, pošten i iskren! Tu budi faca", ovako je govorio za list Student mladi glumac.

2. Luka Grbić

Mladi glumac Luka Grbić nedavno je diplomirao glumu u klasi Srđana J. Karanovića na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, a pre mesec i po dana je potpisao ugovor za stalni angažman u Ateljeu 212. Talentovani dramski umetnik bio je stipendista Fondacije Beogradskog dramskog pozorišta na trećoj godini studija, član je Mense, a publiku i kritiku je osvojio svojim pozorišnim ostvarenjima, kao i ulogom u popularnoj franšizi "Južni vetar" Miloša Avramovića.

foto: Stefan Stojanović MONDO

U Ateljeu je i zaigrao prvu glavnu ulogu - u komadu "Sin" po delu Florijana Zelera, u režiji Ane Tomović, Zaigrao je glavne uloge u predstavama "Divlje meso", "U raljama života", "Zaljubljeni Šekspir", "Antigona", a postao je i član ekipe komada "Yankee Rose" Slobodana Obradovića u režiji Miloša Lolića.

foto: Dragana Udovičić

3. Aleksej Bjelogrlić

Aleksej Bjelogrlić, sin Dragana Bjelogrlića, krenuo je pre nekoliko godina tatinim stopama i zaigrao u seriji "Žigosani u reketu", a nedavno je postao najmlađi član Jugoslovenskog dramskog pozorišta.

foto: Damir Dervišagić

Prvi put mladi glumac pojavio se na malim ekranima 2010. u ulozi malog Tirketa u filmu "Montevideo, bog te video". Najviše pažnje medija izazvala je njegova uloga u drugom nastavku popularne serije "Senke nad Balkanom", gde tumači mladog boksera iz Jatagan male. Prvi put je kod oca snimio ljubavnu scenu sa Sandrom Bugarski, ali i mladom Milicom Tomašević.

foto: PR/Nebojša Babić

Sada ga gledamo u drugoj sezoni serijala "Mama i tata se igraju rata", a u pozorištu pogledajte ga u predstavama "Zagreb-Beograd via Sarajevo" i "Čudo u Šarganu".

"Još uvek sam mlad i neiskusan glumac. Starije kolege su mi podrška", rekao je Bjelogrlić za Kurir.

4. Nikola Šurbanović

U Pozorištu na Terazijama godišnju nagradu za ulogu u mjuziklu "Crnom leptiru" dobio je i Nikola Šurbanović. On svoju karijeru gradi daleko od društvenih mreža i medija i u prvi plan stavlja izazove, dobre uloge i trajanje. Rođen je u Beogradu, ali je glumu završio u Novom Sadu,

foto: Dalibor Tonković

Ljubitelji pozorišta mogu ga gledati u predstavama "Sportsko srce" i "Ljubav u Savamali (Zvezdara teatar), "Pošto gvožđe", mjuziklu "Cigane lete u nebo" i monodrami "Vetar i zastave" (Gradsko pozorište Čačak). Pre nekoliko godina briljirao je u omnibus drami "I ostali" (UK Vuk) i za ulogu Petra dobio je Sterijinu nagradu kao najbolji mladi glumac. Na filmu igrao je u "Afterpartiju" Luke Bursaća, zapaženu epizodu imao je i u "Otadžbini" Olega Novkovića, ali ga publika najviše poznaje po seriji "Kolo sreće".

foto: Slobodan Bus Vukajlović

5.Aljoša Đidić

Aljoša Đidić je rođen 25. decembra 1995. godine u Brusu. Osnovne akademske i master studije glume na Akademiji umetnosti u Novom Sadu završio je u klasi Jasne Đuričić. Mladi glumac s pravom je primljen, kaoo najmlađi član u ansambl Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu.

Odmalena je naginjao ka glumi zasmejavajući sve oko sebe svojim imitacijama. Iako talentovan i za matematiku i jezike, uz svesrdnu pomoć roditelja krčio je prosto prirodno, ali i marljivo, taj svoj glumački put. Od lokalnih priredbi, Stevke Bužurevke u maminom starom kompletu, preko pokretanja dramske sekcije sa profesorom gimnazije u Brusu, priprema sa Nadom Blam, do Akademije umetnosti u Novom Sadu u klasi sjajne profesorke Jasne Đuričić koja mu je kako kaže promenila život na mnogo planova.

foto: ATA images

6. Đorđe Mišina

Ime Đorđa Mišine sve češće viđamo u podelama reditelja. Student Milice Kralj i mladi umetnik prvu veliku ulogu ostvario je u seriji "Azbuka našeg života", snimljenoj u produkciji "Kontrast studija" i Telekoma Srbija. Debitovao je kao tinejdžer u filmu "Posmatrači" reditelja Nikole Ljuce.

foto: Damir Dervišagić

"Glumio sam tu uz Aleksandra Srećkovića Kuburu i Tamaru Krcunović, a sve smo snimili kad sam imao 18 godina. Bila je to glavna muška uloga, posle koje sam tek upisao glumu. Tokom studija snimao sam za RTS edukativne serije i školski program. Potom je, nakon manje uloge u seriji "Žigosani u reketu", na trećoj godini stigao poziv za "Azbuku". Posle i za "Ubice moga oca", ovako je govori Mišina za Kurir.

Popularnost mu je donela i serija "U Klinču", u pozorištu igra u komadu "Hamlet u selu Mrduša Donja", a u 2023. godine gledaćemo ga u nekoliko američkih filmova koje je radio u Beogradu.

foto: Contrast Studios

7. Matija Ilić

Mladog glumca Matiju Ilića publika je već zavolela kao simpatičnog Simketa u seriji "U klinču". On studira glumu u klasi sa Aleksejem Bjelogrlićem. U popularnoj seriji igra unuka velikoj Ceci Bojković.

foto: Nenad Kostić

"Ceca mi nije davala konkretne savete, ali me je naučila da imam prava da odvojim vreme za sebe. Svi smo mi ljudi i treba nam odmor, ne možemo dati svoj maksimum u drugim stvarima ako se ne posvetimo sebi. To je najbolja stvar koju me je naučila", otkrio je glumac za naš list.

8. Deni Mešić

Deni Mešić se glumom bavi odmalena, a završio je Akademiju scenskih umetnosti u Sarajevu.

foto: Edvin Kalić

Publika više poznaje njegovog rođenog brata Ammara iz serije "Igra sudbine". Braća su u rodnom Prijepolju zajedno i režirali predstave, a Deni je dobio glavnu ulogu kod oskarovca Danisa Tanovića u seriji "Frust", koju snima proudkcija "Fajerflaj".

foto: Edvin Kalić

9. Teodor Vinčić

Teodor Vinčić pobrao je simpatije publike i kritike ulogom Šile (robota) u predstavi "Rolerkoster" Ateljea 212. Vinčić je rođen 1998. godine u Beogradu. Završio je glumu na Akademiji umetnosti u Beogradu, u klasi Milice Kralj, kao i Mišina.

Dobitnik je Sterijine nagrade za ovu ulogu. Ostvario se na filmskom platnu, snimao seriju "Bunar". Igrao je u predstavi "Bruklin i mačke u kontejnerima" (Bitef teatar), a trenutno igra i u komadima "Snežana i sedam patuljaka" (Boško Buha) i "Halet u selu Mrduša Donja".

foto: Matija Munjiza Petrović

10. Uroš Milojević

Uroš Milojević, rođen 1990. godine u Nišu gde završava osnovnu, srednju i muzičku školu – violina. Glumu je završio na Fakultetu umetnosti Priština – Zvečan u klasi profesora Milana Plećaša i Aleksandra Đinđića. Kod Điđića je završio i master sudije.

foto: Privatna Arhiva

Predstave: "Crvena: samoubistvo nacije" Bitef teatar – Vojkan Arsić; "Nasilje nema opravdanja" – Zijah Sokolović; "Kum nije dugme" – Tea Puharić – pozorište Slavija, "Limunacija" Nebojša Bradić – Narodno pozorište Niš, ali i mjuzikli u rodnog radu "Cigani lete u nebo" i "Neki to vole vruće" bili su njegova odsočna danska.

Uroš je odigrao epizodne uloge u serijama "Ulica Lipa 2", "Sinđelići" i "Moja generacija".

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov

