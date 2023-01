NEZAPAMĆENO INTERESOVANJE PUBLIKE: Svi bi na koncert filmske muzike i evo šta su ORGANIZARATORI morali da URADE

Foto: Lords of the Sound

Vlada veliko interesovanje za koncertni spektakl "Lords of the Sound - The Music of Hans Zimmer". Kako najavljuju organizatori, zakazani su dodatni termini u Beogradu i Novom Sadu. Pored termina u 20.00 časova, publika u Novom Sadu će 29. januara moći da uživa i u drugom koncertu, u Srpskom narodnom pozorištu istog dana u 17.00. Publika u Beogradu ima priliku da pogleda koncert u MTS Dvorani 30. januara u 17.00 i 20.00 časova.

foto: Lords of the Sound

Internacionalni koncertni spektakl "Lords of the Sound" stiže u Srbiju prvi put. Hans Cimer je nemački filmski kompozitor koji je svoju popularnost stekao zahvaljujući kultnom filmu ''Kišni čovek''. Publiku očekuju nezaboravni hitovi iz filmova ''Gladijator'', ''Nemoguća misija'', ''Početak'', ''Pirati sa Kariba'', ''Dina'', ''Spajdermen 2'', ''Mračni vitez'', ''Interstelar'', ''Gravitacija'', ''Šerlok Holms'', ''Anđeli i demoni'', ''Da Vinčijev kod'', ''Perl Harbor'', ''Spirit'', ''Čudesna žena'', ''Madagaskar''.

