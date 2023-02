RALE JE U MOJIM CIPELAMA I OBOJICI JE DOSTA KOMOTNO, RAZGAZILI SMO IH! Andrija Milošević o novoj seriji i KARIJERI u inostranstvu

Od poslednje televizijske komedije "Slatke muke", u kojoj se pojavio kao glavni lik, glumac Andrija Milošević nije se mnogo promenio. Ali jesu neke njegove životne okolnosti. Partnerka iz serije postala mu je životna saputnica i postao je tata. Zato suština ovog umetnika, uvek spremna da nasmeje, ima čvršće uporište.

Takav je ušao u lik Raleta Todorovića, sportskog novinara, u novom sitkomu "Lako je Raletu". Publika sjajno reaguje na brojne duhovite opaske koje mu Andrija pozajmljuje mimo scenarija, a pored gledalaca, pohvale su stigle i od vlasnika licence serije "Svi vole Rejmonda", po kojoj je serija rađena. Praveći paralelu s Raletovim životom, glumac u razgovoru za Kurir otkriva dosta toga i o sebi.

Kako je bilo u Raletovim cipelama?

- Rale je u mojim cipelama i obojici je dosta komotno. Razgazili smo ih, što se kaže.

Jeste li ikada maštali da budete sportski novinar?

- Nisam, mada su sportske novine krajem osamdesetih i devedesetih bile nezamenljive u našoj kući. Posebno za nas decu, zbog postera. Sportsko novinarstvo je vrlo važan segment života.

Tatjana Ilić, šouraner serije, istakla je da biste, da ste u Holivudu, bili velika zvezda. Imate li ambicije da probate preko?

- Do sada nisam imao, ali mi se sada budi želja za saradnjom s talentovanim ljudima širom sveta. Planiram da se više povezujem i uživam do kraja u svim mogućnostima ovog posla. Znanje i iskustvo, koje imate u svojim rukama, verujte, svuda su prepoznati.

Vlasnici licence serije "Svi vole Rejmonda" iz Amerike rekli su da ste najbolji Rejmond dosad, a postavljeno je čak 10 verzija ovog sitkoma u svetu.

- Oni su mi udelili toliko komplimenata da sam pomislio; "Eto me usred Holivuda od utorka." Njihova pohvala mi je potvrdila moju teoriju da talenat svuda ima isti efekat. Svi ga prepoznaju. Ti ljudi pripadaju vrhu najmoćnijih produkcija na svetu i sada sam shvatio zašto. Imaju širinu i blagonaklonost prema umetnicima. Podstiču te da budeš svoj i veruješ u svoj lični pečat. Rekli su mi: "Andrija, molim te da improvizuješ, to je toliko dobro, ne odustaj od toga." Tada sam se setio koliko su me u mladosti kinjili zbog toga po pozorištima, ne dozvoljavajući da se iskaže išta mimo utvrđenih i već hiljadu puta obavljenih radnji. A ovi ljudi odmah ukinu svaku barijeru koja bi mogla da te sputa u ličnoj slobodi.

Razumeju li stranci naš humor?

- U Kolumbiji sam naišao na jedan trg gde su ulični performeri, glumci, izvodili predstavu pred hiljadu ljudi. Stao sam i gledao ih. Bili su izuzetni i pokušao sam da shvatim šta rade, kakvu priču pričaju. Toliko intezivno sam ih gledao da su me prozvali da im se pridružim na sceni. Nisu znali da sam kolega, i to vrlo oran kolega da se momentalno uključim u scenu. Oni na španskom i engleskom, ja na španskom, engleskom i srpskom. Naravno, na mojim verzijama španskog i engleskog, da su se ljudi valjali od smeha. Na kraju smo dobili buran aplauz i osmehe. Svuda ljudi vole slične stvari. Ako imate dar da ih nesmejete ili obradujete pozitivnošću, rasa i nacija nikada nisu prepreka.

Deli li se humor na muški i ženski?

- Humor se deli na dobar i loš. Isto kao što se dele i ljudi. Zato je smeh tako dobar po zdravlje. Čovek koji se često smeje zadovoljniji je i ima smisleniji život od namćora.

Smatrate li da neke "muške" fore žene ne shvate uvek na pravi način i obrnuto?

- Šta će kome biti duhovito, zavisi i od karaktera i interesovanja, ali generalno je svima kvalitetan humor smešan bez obzira na pol.

Publici se dopada i vaša partnerka u seriji Maša Dakić. Vi ste je predložili.

- Maša je svojim karakteristikama i talentom bila idealna za ovo. Ona je neobična, sa posebnim izrazom i ima veselu narav. Puna je ljubavi i razumevanja, a i pametna je. Zvali smo je jer je to zaslužila. Drago mi je što vam se prikazala i što su je ljudi zavoleli.

Ko je bio zabavniji na snimanju, Ljilja Blagojević ili Brstina?

- Oboje su nam uneli radost i iskustvo koje nam je bilo neophodno u teškim snimajućim danima. Igrati s takvim legendama je za mene čast.

Jesu li porodični odnosi prosečne porodice na Balkanu dovoljni za komičan scenario?

- Uvek se meša sopstveno iskustvo sa scenariom. To je jedno od goriva koje vam pomaže da nešto bude uverljivo. Porodični odnosi se uvek klackaju između komedije i tragedije. Teško ih je generalizovati.

Uzor za "Raleta" je serija iz devedesetih, iz vremena je kada ste odrastali. Kako je to kada svoje detinjstvo posmatraš kao istoriju?

- Istorija je i jučerašnji dan. Istorija se događa. Najupečatljivije iz devedesetih su mi detinjstvo i fakultet. To je nešto što ne mogu a da ne prizovem u svoje misli vrlo često.

Prebrodi li glumac lakše krizu srednjih godina jer kroz svoje likove iživi ono što običan čovek možda ne bi za nekoliko života?

- Niko nije običan i svi jesmo obični. Gluma je umetnost, a života bez umetnosti nema. Kultura jednog naroda diše kroz svoje umetnike. Mi živimo s narodom i postojimo zbog njega. Sve nam se dešava što i drugima, to je poenta priče. Individualna je stvar kako ko prolazi i razume život. Ovo će proći i jednom ću nestati. To je činjenica s kojom sam pomiren u potpunosti. Zato živim ovo iskustvo i trajaću dok trajem u potpunosti.

Da li vam je danas, kada ste roditelj, lakše da igrate uloge očeva? Jeste li kao čovek ostvarili sve svoje snove?

- Danas sam čovek u potpunosti. Sagrađen sam i uknjižen. Uz sve mane koje imam, i koje prihvatam, ne tražeći ih u drugima da bih hranio sopstvenu aroganciju koju danas često ljudi imaju iz nemoći i lične nesposobnosti, ja dišem i radujem se. Na sopstvenom putu, za svojim stolom i sa svojom muzikom.

Imaju li muškarci zaista posebniji odnos s majkom, kao Rale?

- Mi smo pleme u kojoj su žene bile uvek kičma porodici i muškarcu, koji je njena glava. Majke, sestre i žene su s ljubavlju čuvane i opisivane u našoj književnosti jer su bile i ostale heroine svih naših doba. Ovaj vek je naneo mnogo loših ljudi koji pokušavaju svojom glasnošću i dijareičnim trabunjanjima o svemu živom, koristeći moćnu alatku kao što je internet, da obezvrede tu ljubav prema našim ženama. Kod pravih ljudi zlo žito ne seje. Zato i dalje ima nade.

Da li je moguće biti i posvećen muž, i uzoran otac, i dobar sin i brat - kao Rale?

- Sve je moguće. Zavisi od moći razumevanja.

