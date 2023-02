SVE PUCA OD LUKSUZA! Zavirite na snimanje nove serije Zakopane tajne s Milicom Milšom, biće to jedna prava ŽIVOTNA PRIČA! (FOTO)

Nova serija iz pera Žarka Jokanovića "Zakopane tajne" počela je da se snima danas u Šimanovcima, a premijerno će se prikazivati na Pinku.

U glavnoj ulogi nakon odlaska iz "Igre sudbine" gledaćemo Milicu Milšu. Ona igra dizajnerku parfema Lalu Doder i ima jedanaestoro dece tj. članova porodice. Milica svog muža filmskog muža Balšu zna od ranije.

foto: Nemanja Nikolić

- Danilo Čelebić i ja se znamo 30 godina. Radili smo u Crnoj Gori naše "Čuvare plaže" - rekla je.

Iz ekipe "Igre sudbine" je tu 30 glumaca Danica Ristovski, Mira Banjac

- Raduje me to što ću gledaocima ponuditi jednu porodičnu seriju koja će nastati u zaista perfektnim produkcijskim uslovima. Često me pitaju šta je ova serija po žanru, a ja volim da kažem da je to jedna životna priča koja u sebi nosi sve ono što nosi i život. To je i ljubavna drama, melodrama, smeh, suze, intrige. Biće mnogo uzbuđenja i radosti u radu na ovoj seriji. Očekujem veliku gledanost i uspeh serije. Bez sumnje, ovo je najveći projekat koji sam do sada radio - poručuje Žarko Jokanović.

02:16 Nova serija Žarka Jokanovića i Milice Milše

Ime serije: Zakopane tajne Godina proizvodnje: 2023. godina Scenarista: Žarko Jokanović Reditelji: Vladimir Aleksić, Predrag Marković Producent: Željko Mitrović foto: Nemanja Nikolić Glumci: Milica Milša – Lala Doder Danilo Čelebić – Balša Doder Danica Ristovski – Kosara Doder Stefan Radonjić – Tadija Doder Marina Ćosić – Vera Pepelčević-Kučinar Stojan Đorđević – Jakov Doder Teodora Tomašev – Dora Doder Rok Radiša – Gvozden Doder Jovana Radosavljević – Nikolina Doder (Novaković) Snežana Jeremić – Fani Doder (Aladžić) Biljana Maletić Zaverla – Švrća (Zoja Vigotski) Miljan Prljeta – Vanja Vigotski Mira Banjac – Olga Obreški Gala Videnović – Đurđa Srdić-Doder Danina Jeftić – Renata Jaraković Bane Tomašević – Petar Hajduković Nada Macanković – Ana Ljuboja Srna Lango – Ranka Nikolić

Serija „Zakopane tajne“ je kombinacija TV novele i porodične serije - savremena radnja sa širokom lepezom živopisnih likova, koja u sebi spaja različite žanrove: od vrtloga ljubavi i strasti, izrazitih dramskih momenata, do krimi-zapleta, misterija i humora.

foto: Nemanja Nikolić

Serija obiluje velikim brojem tajni koje kriju naši junaci, a sa razotkrivanjem prve od njih, efektom domina, razotkrivaju se i sve ostale, iz korena menjajući živote svih naših likova, koji su međusobno povezani i više nego što to mogu i da zamisle, jer u njihovim životima ništa nije onako kako izgleda na prvi pogled.

foto: Nemanja Nikolić

Serija prati život bogate porodice Doder, u kojoj su na neverovatan način zakopane mnoge porodične tajne.

Misteriozna dizajnerka parfema Lala Doder (Milica Milša), potomkinja stare ruske plemićke porodice Vigotski, i njen opasni muž Balša Doder (Danilo Čelebić), tajkun sa razgranatim poslovima u građevinskoj industriji i poslovanjem na ivici zakona, okosnica su porodice, koja pod krovom njihove raskošne vile okuplja više generacija.

foto: Nemanja Nikolić

Najstariji sin Tadija (Stefan Radonjić) je reditelj, oženjen je opasnom ženom Nikolinom (Jovana Radosavljević), koja održava njihov brak podstičući njegov osećaj krivice zbog greha koji nije počinio. Srednji sin Jakov (Stojan Đorđević) je inženjer mašinstva koji se bavi umetničkom fotografijom i ne želi da radi u očevoj firmi.

On živi u nekom svom svetu kome niko nema pristup – sve do dana kada svi sa otkrivaju njegovu aferu sa jednom ženom, koja je sve šokirala i porodicu dovela u gotovo ratno stanje sa jednom drugom moćnom finansijskom imperijom.

foto: Nemanja Nikolić

Najmlađa ćerka Dora (Teodora Tomašev) je studentkinja medicine, pristojna i odgovorna devojka koja se iznenada nađe u vrtlogu između dva muškarca, koja su sušta suprotnost jedan drugom, ni ne sanjajući da je jedan od njih možda poslednji muškarac na svetu sa kojim bi smela da bude.

Balšina sestra Kosara (Danica Ristovski) je potpukovnik u penziji čiji muž je misteriozno stradao pre dvadeset godina i od tada ona živi sa njima, dok istovremeno u bogatoj vili žive i Lalina sestra Švrća (Biljana Maletić Zaverla), koja joj pomaže u poslu sa parfemima i brat Vanja (Miljan Prljeta), restaurator slika i ikona koji se upravo vratio iz Italije nakon mučnog razvoda sa svojom ženom.

foto: Nemanja Nikolić

Takođe, Balša Doder ima i sina Gvozdena (Rok Radiša), iz prvog braka sa opakom vlasnicom butika Đurđom (Gala Videnović), koja je na sve spremna, kako bi svom sinu i snaji Fani (Snežana Jeremić), priprostoj frizerki – obezbedila primat u raspodeli porodičnog bogatstva.

1 / 17 Foto: Nemanja Nikolić

Klupko neverovatnih događaja počinje da se odmotava kada se mladi reditelj Tadija u pozorištu iznenada sreće ne samo sa svojom bivšom devojkom, glumicom Anom Ljuboja (Nada Macanković), koja nikada nije odustala od njega, nego i sa misterioznom devojkom Verom (Marina Ćosić), sa kojom se odranije zna i koja, bežeći od njega, pada pod kamion.

Sudbina Vere Pepelčević, udate za dosta starijeg i beskrupuloznog advokata Svetozara Kučinara (Nebojša Savić) i cele njene porodice, postaće jedna od centralnih priča, koja će, zbog njenog greha iz mladosti - u paramparčad razbiti živote mnogih oko nje, jer je jedna tajna pretvorena u laž.

foto: Nemanja Nikolić

Sva ova dešavanja dovode u neraskidivu vezu porodice Doder sa dve izuzetno siromašne porodice Pepelčević i Radičanin, koje i ne slute na koji način su jedna krojačica, jedan kamiondžija i jedan očajni udovac - povezani sa najbogatijim čovekom u zemlji.

foto: Nemanja Nikolić

Sve to gledaćemo kroz prizmu najrazličitijih interesa i intriga, koje svoj vrhunac dobijaju u centru zbivanja dama iz visokog društva – u kozmetičkom salonu opasne Agate (Tanja Pavlović).

1 / 15 Foto: Nemanja Nikolić

U buri dešavanja, u kojima izdaja najbližih, poprima najdrastičnije razmere, Lala Doder će se herojskim potezima boriti za istinu, ali za pravo svoje dece na njihovu sopstvenu sreću i život neopterećen lancima prošlosti.

(Kurir.rs)

Bonus video:

02:16 Nova serija Žarka Jokanovića i Milice Milše