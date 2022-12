TO JE PODMETAČINA, NISMO HTELI DA PRISTANEMO: Jokanović i Milša otkrili DETALJE napuštanja IGRE SUDBINE i šta su TRAŽILI od njih

Popularna sapunica "Igra sudbine" u prethodnih nekoliko nedelja nalazi se u centru medijske pažnje, nakon što su scenarista Žarko Jokanović i Milica Milša odlučili da napuste ovaj hit projekat. Glumačka ekipa je nakon toga otišla kratki na odmor, dok se ne napišu nove epizode.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

Njihova odluka uzdrmala je mnoge odnose u produkciji. Naime, u javnosti je poznato da su se njih dvoje povukli iz projekta, a Žarko sada priznaje zbog čega je to tako.

- Ne postoji nikakav medijski trik. I za Milicu i za mene to je završena priča. Inače, medijskim trikovima pribegavaju samo oni koji nemaju kapacitet da naprave istinski uspeh. Tome je došao kraj i na to je sve stavljena tačka.

foto: Nemanja Nikolić

Konkretno, nisam pristao da izbacim iz serije trideset glumaca, a nisam se ni slagao sa namerom da se snimaju dve-tri epizode dnevno, jer to urušava svaki kvalitet. Istovremeno, nijednog trenutka nisam pistao na zahteve da od Igre sudbine napravim njenu suprotnost - seriju koja ide u triler, kriminal i neki oblik mračnjaštva - ispričao je Žarko Jokanović za Hello, a na to se nadovezuje i Milica Milša.

foto: TV Prva/Aleksandar Krstović

- Žarko više ne piše "Igru sudbine", a ja nikada više neću igrati Adu Kanački. Priča da ću se vratiti u seriju obična je podmetačina, koja ima za cilj da bude mamac za publiku koja voli taj lik. To se radi smišljeno, jer oni koji podmeću takve pirče nisu u stanju da gledaocima pruže istinska uzbuđenja, pa se služe dezinformacijama - poručuje glumica i otkriva da su oboje zvanično prešli na "Pink" televiziju zajedno sa Mirom Banjac i Danicom Ristovski.

Kako je ranije pisano, nova serija emitovaće se na TV Pink od 1. februara naredne godine pod nazivom "Zakopane tajne", a Žarko Jokanović već je obišao Studio 4 u Pinkovom studijskom kompleksu u Šimanovcima gde će se serija snimati.

foto: Printscreen TV Prva

- Potpisan je ugovor sa Pink televizijom, koja nam je odmah dala sjajnu ponudu za novi projekat. Uskoro počinjemo da snimamo "Zakopane tajne", seriju koju Žarko piše i za koju sam ubeđena da će biti pravi televizijski hit, jer je priča apsolutno fenomenalna. Radujemo se što ćemo nastaviti da se družimo sa dvadeset sjajnih glumaca iz "Igre sudbine", na čelu sa Mirom Banjac i Danicom Ristovski - ispričala je Milica Milša.

(Kurir.rs/ Hello)

Bonus video:

01:23 Milica Milša o snimanju nove serije