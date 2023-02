MILICA MILŠA IMA NOVOG MUŽA: Ivan Ožegović je njena ružna prošlost, a evo ko će joj biti ljubavnik u novoj SERIJI! STIŽE IZ UVOZA

Počelo je snimanje nove domaće telenovele "Zakopane tajne". Scenarista hit serije "Igra sudbine" Žarko Jokanović potpisuje i novi projekat za Pink.

foto: Marina Lopičić

Željko Mitrović je ranije najavio da će njegova televizija 2023, godine snimiti 50 domaćih filmova, a sa "Zakopanim tajnama" ponovo se pokreće i serijski program. Takođe, Željko Mitrović je istakao i to da je jedan od planova za ovu godinu i to da se dokaže kao pozorišni reditelj u teatru "Odeon", još jednom od novih projekata Pinka.

foto: Promo

"Raduje me to što ću gledaocima ponuditi jednu porodičnu seriju koja će nastati u zaista perfektnim produkcijskim uslovima. Često me pitaju šta je ova serija po žanru, a ja volim da kažem da je to jedna životna priča koja u sebi nosi sve ono što nosi i život. To je i ljubavna drama, melodrama, smeh, suze, intrige. Biće mnogo uzbuđenja i radosti u radu na ovoj seriji. Očekujem veliku gledanost i uspeh serije. Bez sumnje, ovo je najveći projekat koji sam do sada radio", poručuje Žarko Jokanović, otkrivši da će Milica Milša i u novoj seriji igrati glavnu ulogu.

Milica je na svom Instagramu predstavila novog muža. Ivan Ožegović ide u istoriju. Supruga će joj u novoj seriji igrati Danilo Čelebić. On ima 48 godina i završio je Fakultet dramskih umetnosti na Cetinju, u klasi profesora Bora Stjepanovića. Imao je male uloge u serijama "Južni vetar" i "Biser Bojane", a sada ćemo ga vidi prvi put u Srbiji kao glavnog glumca.

