EKSKLUZIVNI INTERVJU! SVETSKI KUVAR REMZI: Izmislio sam kuhinju za PUTINA I BLERA, a čekanje na reakciju LEDI DI trajalo je večno

Svetski poznati kuvar Gordon Remzi s kolegama Đinom Dakampom i Fredom Sirijeksom ovog meseca nastavlja američku kulinarsku avanturu u serijalu "Gordon, Đino i Fred na putovanju", nominovanu za nagradu BAFTA.

Dve nove epizode druge sezone biće emitovane 16. i 23. februara na kanalu 24Kitchen, a nakon uspešne evropske turneje Gordon želi da Đinu i Fredu otkrije kulinarske lepote svoje nove domovine. U ekskluzivnom intervjuu za TV Ekran proslavljeni TV kuvar, nagrađen sa čak 12 Mišlenovih zvezda, otkriva brojne tajne sa snimanja.

foto: 24kitchen promo

Šta nas očekuje u novoj sezoni kulinarskog serijala?

- Tri velika ega kreću na put u malom kamperu. Skoknućemo i do Meksika, gde ćemo uživati u tekili, ljutim papričicama, probati najbolji doručak na svetu i originalnu cezar salatu. Malo ćemo loviti ribu i dokazati svoju muškost u opasnim trkama kroz pustinju. Idemo i do Las Vegasa, gde će se momci zabaviti uz kocku i piće, a zatim svratiti i do moje mame na prave kaubojske burgere.

Po čemu se ova razlikuje od prošlih sezona?

- Za početak, u Americi smo. Gledaoci će videti tri amigosa u mojoj američkoj bašti kako rade stvari na veoma američki način... Veći i smeliji (smeh). Istražujemo Ameriku kroz hranu, ludu zabavu i rivalstvo. I niko se nije povredio dok smo snimali! Možda samo tokom nekog prijateljskog takmičenja... (smeh). Više smo učili jedan o drugome. Đinu treba dremka ili kapućino u pripravnosti. Fred dosađuje sa svojim selfijima. Ja sam, naravno, bio anđeo...

foto: 24kitchen promo

Nakon prošlogodišnjeg nadmetanja između vas trojice, kako ste se osećali kada ste ponovo krenuli na put?

- Mislio sam da ćemo biti kao tri brata, nastavljajući da guramo jedan drugog do krajnosti. Ali pošto mi je Amerika kao drugi dom, odlučili su da me slušaju, selektivno. Jedno je sigurno, nisam hteo da dozvolim Đinu da vozi. Toliko bratske ljubavi i poverenja u njega nemam (smeh).

Čemu ste se posebno radovali?

- Meksiku, da vidim šta njihova hrana, vino i kultura imaju da donesu na sto. Oduševili su me meksički rvači, takozvani lučadoresi. To je ludilo. Vidite te debele momke kako skaču jedni na druge i mislite da to ne može biti teško. Ali verujte mi da jeste, probali smo. Taj trenutak kada se borite, a gomila iza vas navija, bilo je to zaista neverovatno iskustvo koje nikada neću zaboraviti.

foto: 24kitchen promo

Jeste li kuvali nešto neobično?

- Siguran sam da su se Đino i Fred nadali da ću napraviti jelo s marihuanom u San Francisku, ali to se nije dogodilo. Mislim da je najbolje iskustvo u pogledu hrane morao biti roštilj u Teksasu. A najgore - tekila u Meksiku. Ne pijem mnogo tekilu, ali kada date Fredu i Đinu tekilu, degustacija se pretvara u feštu.

Za koga je veći izazov kuvati, vaše kolege ili slavne ličnosti, poput Ledi Di, Putina ili Blera?

- Teško je porediti te dve kategorije. Kada pripremate hranu po zadatku, za goste i ljude koji su tu zbog vašeg obroka, to je posebno iskustvo. Tada se takmičite sa samim sobom. Još pamtim kada smo posluživali obrok za princezu Dajanu. Svaki minut iščekivanja odgovora da li su zadovoljni činio mi se kao večnost. S druge strane, kuvanje u Dauning stritu za Putina i Blera bilo je posebno iskustvo, jer sam morao da izmislim celu kuhinju koju tamo nisu imali.

foto: 24kitchen promo

Ipak, ne razlikujete goste prema njihovim titulama i statusima.

- Za kuvara je zadovoljstvo svakog gosta najvažnija ocena onoga što su uradili. Kada su u pitanju Đino i Fred, kao i u bilo kojoj drugoj emisiji koju sam snimao, tu je već reč o nekoj vrsti rivaliteta. U ovoj emisiji takmičio sam se s njima kao s profesionalcima i kolegama. Ali imao sam priliku da ukrstim nož i sa ćerkom, kao i s lokalnim kuvarima i običnim ljudima iz celog sveta u emisiji "Skriveni ukusi sveta". Tu je sve ono što znate o kuvanju na klizavom terenu.

(Kurir.rs / Nikola Dražović)

Bonus video:

00:44 Humanitarno kuvanje sa poznatim ličnostima