17 FILMOVA IZ 15 DRŽAVA U TAKMIČARSKOM PROGRAMU FESTA! Evo ko će se nadmetati za GLAVNU NAGRADU: Osvojiće Beogradskog pobednika!

Za glavnu nagradu FEST-a, Beogradskog pobednika za najbolji film, nadmetaće se 17 ostvarenja iz 15 zemalja: Srbije, Hrvatske, Slovenije, Severne Makedonije, Albanije, Francuske, Nemačke, Španije, Ukrajine, Rusije, Turske, Irana, Meksika, Australije i SAD.

U takmičarskom programu FEST-a su ostvarenja koja će svetsku premijeru imati u glavnom programu predstojećeg 73. Berlinala: "Opstanak dobrote" Rolfa de Hera iz Australije i "Totem" Lile Aviles iz Meksika. U trci za Beogradskog pobednika naći će se i "Prašinari" francuskog autora Matjea Vapjea sa Omarom Sijem u glavnoj ulozi, "Luksemburg, Luksemburg" Antonija Lukiča iz Ukrajine, francusko-belgijsko-marokanska koprodukcija "Prokleti ne plaču" Fajzala Bulife i "III svetski rat" iranskog reditelja Humana Sejedija.

Srbiju će predstavljati film Nine Ognjanović, "Ovuda će proći put", koji je svetsku premijeru imao na 29. Slemdens festivalu u Park Sitiju, gde je osvojio naradu publike i specijalno priznanje žirija. U fokusu filma je neočekivana poseta koja će iz korena promeniti život jednog izolovanog sela u Srbiji. U glavnim ulogama su Jana Bjelica, Zatan Vidović, Svetozar Cvetković i Pavle Čemerkić.

U takmičarskom programu su i tri manjinske srpske koprodukcije, ujedno i debitantska dugometražna ostvarenja: "Tragovi" (Traces) Dubravke Turić, "Probudi me" (Zbudi me / Wake Me) Marka Šantića i "Sneg i medved" (Snow and the Bear / Kar ve Ayı) Seldžen Ergun.

Film hrvatske rediteljke Dubravke Turić, "Tragovi", snimljen u koprodukciji Hrvatske, Litvanije i Srbije, svedena je i intimna priča o krizi identiteta. U glavnim ulogama su Marija Škaričić, Nikša Butijer i Lana Barić, rediteljka i Danijel Žeželj napisali su scenario, a svoj autorski pečat filmu dao je srpski direktor fotografije Damjan Radovanović. Film je koproducirala srpska filmska kuća “Corona film”.

Reditelj Marko Šantić u ostvarenju "Probudi me" prati život posle amnezije. U ovom slovenačko-hrvatsko-srpskom ostvarenju Šantić je autor scenarija sa Sarom Hribar i Goranom Vojnovićem, a glavne uloge igraju Jure Henigman, Timon Šturbej i Nataša Barbara Gračner. Srpski koproducent je filmska kuća “Living Pictures”.

Scenaristkinja i rediteljka Seldžen Ergun snimila je "Sneg i medved" o mladoj medicinskoj sestri koja radi u izolovanom, zavejanom turskom selu. Film rađen je u koprodukciji Turske, Nemačke i Srbije svetsku premijeru imao je u Torontu. Na njemu su radili i srpski filmski profesionalci: snimatelj zvuka Dejan Kragulj, mikroman Bojan Lung, tim za VFX i koproducenti Miloš Ivanović i Andrijana Sofranić Šućur iz filmske kuće “Set Sail Films”.

Proslavljeni autor sa ovih prostora, Milčo Mančevski (Pre kiše, Prašina, Majke, Vrba), vraća se na FEST crnom komedijom "Kajmak", kako sam kaže "bezobraznom pričom o bogatim i siromašnim i svima nama koji iz petnih žila pokušavamo da oberemo kajmak života". U glavnim ulogama ovog ostvarenja, snimljenog u koprodukciji Severne Makedonije, Danske, Holandije i Hrvatske, glavne uloge tumače Sara Klimoska, Kamka Točinovski i Aleksandar Mikić.

U konkurenciji za Beogradskog pobednika su i filmovi "Negde između" Aleksandra Hanta iz Rusije, "Povratak u Seul" kambodžanskog reditelja Devija Šua, nemačko-austrijski "Lisica" Adrijana Goigingera, "Šoljica kafe i nove cipele" albanskog autora Gentijana Kočija, zatim špansko-fracuski festivalski hit "Zveri" Rodriga Sorogojena, nominovan za 17 nagarada Goja (španskih Oskara), kao i film „Dalilend“ u kome su uloge ostvarili britanski oskarovac Ben Kingsli (“Gandi”) u ulozi Dalija, Barbara Sukova u ulozi Gale, nemačka glumica, dobitnica prestižnih filmskih priznanja među kojima su nagrade iz Kana i Venecije. Film „Daliland“ je koprodukcija SAD, Velike Britanije i Francuske.

Sem Beogradskog pobednika za najbolji film, glavni žiri dodeliće i nagrade i za režiju, mušku i žensku ulogu, scenario i najbolji debi.

